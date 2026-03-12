Ανατροπή: Έτσι παίζει στην Ελλάδα ο Άλεν

Σε αυτό το κομμάτι η ΕΠΟ τα πάει εξαιρετικά και ουδείς δύναται να της προσάψει το παραμικρό. Ο λόγος για το σκάουτινγκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας στο εξωτερικό και την ένταξη ομογενών στις τάξεις της εθνικής ομάδας.

Δεν είναι μόνο η πιο… λαμπερή περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αλλά και αυτές που… έρχονται από την Ελπίδων. Παίκτες όπως ο Δημήτρης Ράλλης ή ο Νόα Άλεν.

Ο τελευταίος, μάλιστα, αναμένεται να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και… μεταγραφικά. Άλλωστε, ήδη το όνομά του έχει μπει για τα καλά στα μπλοκάκια των μεγάλων ελληνικών ομάδων.

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πως τον έχει τσεκάρει όλο το Big 4 της ελληνικής Σούπερ Λιγκ. Ολυμπιακός και ΑΕΚ με μεγαλύτερη… διακριτικότητα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με πιο «ζεστό» ενδιαφέρον.

Οι «πράσινοι» είναι αυτοί που δείχνουν πιο δραστήριοι για την περίπτωσή του, αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο για να τον φέρουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν οι Θεσσαλονικείς.

Αναμενόμενο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προφίλ. Μιλάμε για έναν 21χρονο παίκτη που έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο ως ακραίος μπακ, όσο και αριστερός στόπερ σε τριάδα (ο Ράφα Μπενίτεθ πατάει… like), κομβικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων και με εμπειρία πρωταθλητισμού στο MLS πλάι στον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Και με ένα οικονομικό status που δεν το λες και απαγορευτικό, ακόμη κι αν έχει συμβόλαιο έως το 2028. Πώς να μην αρέσει πολύ στο Big 4 και ειδικά στον Παναθηναϊκό ο Άλεν; Επιφυλασσόμαστε για εξελίξεις.