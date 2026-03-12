ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ανατροπή: Έτσι παίζει στην Ελλάδα ο Άλεν

Σε αυτό το κομμάτι η ΕΠΟ τα πάει εξαιρετικά και ουδείς δύναται να της προσάψει το παραμικρό. Ο λόγος για το σκάουτινγκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας στο εξωτερικό και την ένταξη ομογενών στις τάξεις της εθνικής ομάδας.

Δεν είναι μόνο η πιο… λαμπερή περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αλλά και αυτές που… έρχονται από την Ελπίδων. Παίκτες όπως ο Δημήτρης Ράλλης ή ο Νόα Άλεν.

Ο τελευταίος, μάλιστα, αναμένεται να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και… μεταγραφικά. Άλλωστε, ήδη το όνομά του έχει μπει για τα καλά στα μπλοκάκια των μεγάλων ελληνικών ομάδων.

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πως τον έχει τσεκάρει όλο το Big 4 της ελληνικής Σούπερ Λιγκ. Ολυμπιακός και ΑΕΚ με μεγαλύτερη… διακριτικότητα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με πιο «ζεστό» ενδιαφέρον.

Οι «πράσινοι» είναι αυτοί που δείχνουν πιο δραστήριοι για την περίπτωσή του, αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο για να τον φέρουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν οι Θεσσαλονικείς.

Αναμενόμενο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προφίλ. Μιλάμε για έναν 21χρονο παίκτη που έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο ως ακραίος μπακ, όσο και αριστερός στόπερ σε τριάδα (ο Ράφα Μπενίτεθ πατάει… like), κομβικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων και με εμπειρία πρωταθλητισμού στο MLS πλάι στον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Και με ένα οικονομικό status που δεν το λες και απαγορευτικό, ακόμη κι αν έχει συμβόλαιο έως το 2028. Πώς να μην αρέσει πολύ στο Big 4 και ειδικά στον Παναθηναϊκό ο Άλεν; Επιφυλασσόμαστε για εξελίξεις.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα