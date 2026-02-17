Αφιέρωμα MLS 2026🏆Στοίχημα Αποδόσεις & Φαβορί

Η νέα σεζόν του MLS είναι εδώ! Το αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ξεκινά, σε μία μουντιαλική χρονιά για τις Η.Π.Α., το Μεξικό και τον Καναδά, με την εν λόγω σεζόν να αποτελεί και την τελευταία που διεξάγεται από Φεβρουάριο μέχρι Δεκέμβριο, καθώς το 2027 σηματοδοτεί την αλλαγή στα πρότυπα της Ευρώπης.

Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι θέλει να διατηρήσει τον τίτλο του πρωταθλητή που επιτέλους κατέκτησε πέρυσι, με Σινσινάτι, LAFC και Βανκούβερ Γουάιτκαπς να έχουν τις φιλοδοξίες τους στο Πρωτάθλημα MLS 2026, που προβλέπεται άκρως ανταγωνιστικό.

Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα MLS 2026

Όπως και τις πρόσφατες προηγούμενες χρονιές, το Mls μπαίνει ξανά στη ζωή μας τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου, με την αναμέτρηση του Σεντ Λούις ενάντια στη Σάρλοτ να σηματοδοτεί την έναρξη της δράσης στο πρόγραμμα αγώνων. Σημειώνεται πως φέτος, θα υπάρξει μεγάλη διακοπή στη regular season από τις 25 Μαΐου έως τις 16 Ιουλίου ελέω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Κάτι που σημαίνει ότι η κανονική διάρκεια του MLS 2026 θα τελειώσει αργά και συγκεκριμένα στις 7 Νοεμβρίου, με τα playoffs να φτάνουν μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες του έτους. Ενδεικτικά, μέχρι πέρυσι, ο μεγάλος τελικός για το MLS Cup λάμβανε χώρα τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη!

MLS 2026 – Σύστημα διεξαγωγής

Με το Σαν Ντιέγκο να έχει γίνει μέλος του Major League Soccer από πέρυσι, οι 30 ομάδες του πρωταθλήματος είναι χωρισμένες σε ανατολική και δυτική περιφέρεια και θα δώσουν από 34 αγώνες η κάθε μία εξ αυτών στην κανονική διάρκεια. Εκ των 34 αγώνων, οι 28 θα είναι μέσα-έξω ενάντια στις 14 ομάδες της περιφέρειάς τους, ενώ θα δοθούν και έξι ματς με συλλόγους από την άλλη πλευρά της χώρας.

Οι επτά πρώτες ομάδες στη βαθμολογία MLS περνούν στον 1ο γύρο των playoffs, ενώ ο όγδοος και ο ένατος πάνε σε μονό αγώνα μπαράζ, με τον νικητή να συνεχίζει στην postseason. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά που το πρωτάθλημα MLS 2026 θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, καθώς από το 2027 θα γίνει αλλαγή στα ευρωπαϊκά πρότυπα – με ένα μικρό τουρνουά να διεξάγεται την άνοιξη προκειμένου να καλυφθεί το κενό στη δράση και τα προγνωστικά έως το καλοκαίρι.

Οι ομάδες στο πρωτάθλημα MLS 2026

Για μία ακόμη χρονιά, το πιο πολύτιμο… πετράδι στο αφιέρωμα Mls εντοπίζεται στη Φλόριντα και το Μαϊάμι. Η πρωταθλήτρια Ίντερ, με τον Μέσι μπροστάρη, φιλοδοξεί να δημιουργήσει δυναστεία που όμοιά της δεν έχουν δει στις ΗΠΑ, ενισχύοντας το ρόστερ της με παίκτες όπως ο Μπερτεράμε, ο Ρεγκιλόν και ο Σεν Κλερ, ενώ αποκτήθηκαν με μόνιμη μεταγραφή οι Ντε Πολ και Αλέντε. Παράλληλα, οι herons ετοιμάζονται να μετακομίσουν στο νέο τους γήπεδο, με το 25.000 θέσεων Miami Freedom Park να αναμένεται να ανοίξει στις 4 Απριλίου, αποτελώντας το νέο σπίτι των πρωταθλητών και δίνοντάς τους περαιτέρω δυναμική.

Στο Οχάιο, το Σινσινάτι ετοιμάζεται για μία ακόμη ανταγωνιστική σεζόν, προερχόμενο από την περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά των playoffs. Ο Πατ Νούναν συνεχίζει στον πάγκο μιας ομάδα διαχρονικά καλής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η οποία όμως συχνά απογοητεύει στην postseason. Σημαντική η απώλεια του Ορεγιάνο, ωστόσο αποκτήθηκαν παίκτες όπως ο Ραμίρες, ο Μπάρλοου, ο Τζαμπάρι και ο Σμιθ, που ενισχύουν το ρόστερ της Σίνσι, η οποία στοχεύει για μία ακόμη χρονιά ψηλά.

Στη δυτική περιφέρεια, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε την πρώτη φουλ σεζόν του Σον με τη φανέλα της LAFC. Ο Νοτιοκορεάτης προσαρμόστηκε άμεσα στο mls προγνωστικά παίρνοντας μεταγραφή από την Τότεναμ το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο η πορεία των Καλιφορνέζων σταμάτησε στην τετράδα απέναντι στους μετέπειτα φιναλίστ, Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Όπως και να ‘χει, το δίδυμο του Ασιάτη σταρ με τον Μπουανγκά προκάλεσε τρόμο στις αντίπαλες άμυνες και αν αμφότεροι είναι υγιείς φέτος, μπορούν να βοηθήσουν πολύ τον νέο τους προπονητή, Μαρκ Ντος Σάντος, που μετά από τέσσερις σεζόν στο πλευρό του Στιβ Τσερούντολο, πήρε το χρίσμα του πρώτου προπονητή – κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν σε Μόντρεαλ (2009-2011) και Γουάιτκαπς (2018-2021).

Οι Καναδοί από τη μεριά τους, προέρχονται από την ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό των playoffs, όπου όμως δεν κατάφεραν να κλέψουν τη δόξα από την Ίντερ Μαϊάμι και τον Μέσι και μένει να δούμε πόσο τους άνοιξε η όρεξη από την περσινή, σπουδαία σεζόν. Ο Γέσπερ Σόρενσεν παραμένει στον πάγκο και είδε το ρόστερ του να μην αλλάζει πολύ, με τον Τόμας Μίλερ φυσικά να είναι σταθερά το σημείο αναφοράς. Ακόμη ένας τίμιος Ευρωπαίος σταρ που άφησε το καλοκαίρι την ομάδα της καρδιάς του και κούμπωσε κατευθείαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού, βοηθώντας τους Καναδούς να φτάσουν ψηλά, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον.

Από εκεί και πέρα, η νικήτρια του περσινού Supporters’ Shield, Φιλαδέλφεια Γιούνιον αποχωρίστηκε πολλούς σημαντικούς παίκτες (Μπαρίμπο, Βάγκνερ, Γκλέσνες), με τον Μπράντλεϊ Καρνέλ να παραμένει στον πάγκο και το τι θα παρουσιάσει φέτος να αποτελεί ερωτηματικό. Το δε Σαν Ντιέγκο, εντυπωσίασε πέρυσι στην πρώτη σεζόν της ιστορίας του, με τον σταρ Ίρβινγκ Λοσάνο πάντως να είναι εκτός πλάνων, ενώ αποκτήθηκαν παίκτες όπως ο Μόργκαν των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, που ενισχύει την ομάδα του Μάικι Βάρας στη δεύτερη σεζόν του franchise.

Πού αξίζει να σταθούμε από εκεί και πέρα; Στη μεγάλη επιστροφή του Τάτα Μαρτίνο στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ μετά από επτά χρόνια, καθώς και στη νέα εποχή στην Κολόμπους Κρου, με τον Χένρικ Ρίντστρεμ να αντικαθιστά τον Βιλφρίντ Νανσί – που πέρασε και δεν ακούμπησε από τη Σέλτικ. Στον πάγκο των Ρεντ Μπουλς βρίσκουμε πλέον εμβληματικό Μάικλ Μπράντλεϊ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει, από μεταγραφές, το τι θα μπορέσουν να δείξουν ο μεν Χάμες Ροντρίγκες στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και ο δε Τίμο Βέρνερ στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.

Δυτική Περιφέρεια Ανατολική Περιφέρεια Ντάλας Νιού Ίνγκλαντ Χιούστον Ντάιναμο DC Γιουνάιτεντ Λος Άντζελες Γκάλαξι Τορόντο Ρίαλ Σολτ Λέικ Red Bulls Νέας Υόρκης Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Κολόμπους Κρου Κολοράντο Ράπιντς Σικάγο Φάιρ Σπόρτινγκ Κάνσας ΚΦ Μόντρεαλ Σιάτλ Φιλαδέλφεια Γιούνιον Πόρτλαντ Ορλάντο Σίτι Βανκούβερ Ουάιτκαπς Νιού Γιορκ Σίτι Μινεσότα Γιουνάιτεντ Σινσινάτι Λος Άντζελες Ατλάντα Γιουνάιτεντ Όστιν Νάσβιλ Σεντ Λούις Σίτι Ίντερ Μαϊάμι Σαν Ντιέγκο Σάρλοτ

Τα μεγάλα ονόματα στο πρωτάθλημα MLS 2026

Ποδοσφαιριστής Ομάδα Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι Λουίς Σουάρεζ Ίντερ Μαϊάμι Ροντρίγκο Ντε Πολ Ίντερ Μαϊάμι Χάμες Ροντρίγκεζ Μινεσότα Γιουνάιτεντ Τόμας Μίλερ Βανκούβερ Ουάιτκαπς Τίμο Βέρνερ Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σον Χέουνγκ-Μιν Λος Άντζελες Ούγκο Γιορίς Λος Άντζελες Ντένις Μπουανγκά Λος Άντζελες Έμιλ Φόρσμπεργκ Red Bulls Νέας Υόρκης Μάρκο Ρόις Λος Άντζελες Γκάλαξι Ρίκι Πουτζ Λος Άντζελες Γκάλαξι Εβάντερ Σινσινάτι Μιγκέλ Αλμιρόν Ατλάντα Γιουνάιτεντ Αλεξέι Μίραντσουκ Ατλάντα Γιουνάιτεντ

Το πάρε-δώσε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ΗΠΑ 2026

Ποδοσφαιριστής Ομάδα Ποσό Χάμες Ροντρίγκεζ Μινεσότα Γιουνάιτεντ Ελεύθερος Τίμο Βέρνερ Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Ελεύθερος Ροντρίγκο Ντε Πολ Ίντερ Μαϊάμι 15.000.000 Χερμάν Μπερτεράμε Ίντερ Μαϊάμι 12.600.000 Φακούντο Τόρες Όστιν 8.000.000 Λουίς Μουντεάνου DC Γιουνάιτεντ 6.000.000 Ματέους Μπόγκους Χιούστον Ντάιναμο 5.500.000 Χόρχε Ρουβαλκάμπα Red Bulls Νέας Υόρκης 5.500.000 Ταντέο Αλέντε Ίντερ Μαϊάμι 5.000.000 Μόργκαν Γκιλαβογκί Ρίαλ Σολτ Λέικ 5.000.000 Τόμας Γιάκομπ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 4.300.000 Εζεκιέλ Αλάντο Φιλαδέλφεια Γιούνιον 3.900.000 Πεπ Μπιέλ Σάρλοτ 3.500.000 Τάι Μπαρίμπο DC Γιουνάιτεντ 3.400.000 Στεφέν Εουστάκιο Λος Άντζελες Δανεισμός

Στοίχημα MLS 2026 – Αποδόσεις και φαβορί

Μάλλον αναμενόμενα, οι στοιχηματικές εταιρίες χρίζουν ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο τέλος της σεζόν την κάτοχο του τροπαίου, Ίντερ Μαϊάμι. Η παρέα του Μέσι είδε την όρεξή της να ανοίγει στο στοίχημα mls μετά την περσινή επιτυχία, ενίσχυσε το ρόστερ της και τιμάται στο 4.50 για να φτάσει εκ νέου στο τέλος της διαδρομής.

Νικητής MLS 2026: Ίντερ Μαϊάμι 4.50

Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των μπουκ για τα φαβορί mls βρίσκουμε τη LAFC, που πέρυσι έφτασε τα προημιτελικά των playoffs και τιμάται στο 7.00.

Νικητής MLS 2026: Λος Άντζελες 7.00

Λίγο πιο χαμηλά από τους Καλιφορνέζους, βρίσκουμε την ομάδα που τους απέκλεισε πέρυσι, φτάνοντας έως τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Ίντερ. Ο λόγος φυσικά για τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, τους οποίους συναντάμε σε αποδόσεις της τάξης του 10.00.

Νικητής MLS 2026: Βανκούβερ Γουάιτκαπς 10.00

Από εκεί και πέρα, οι αριθμοί ανεβαίνουν στις στοιχηματικές προσφορές. Η περσινή έκπληξη και… Σταχτοπούτα, Σαν Ντιέγκο, πληρώνει 13.00, με το Σινσινάτι και τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον να εντοπίζονται στο 15.00 – με την Κολόμπους Κρου να ακολουθεί με 18.00, όσο και οι Λος Άντζελες Γκάλαξι και Νιου Γιορκ Σίτι.

Νικητής MLS 2026 Απόδοση Σαν Ντιέγκο 13.00 Σινσινάτι 15.00 Φιλαδέλφεια Γιούνιον 15.00 Κολόμπους 18.00 Λος Άντζελες Γκάλαξι 18.00 Νιού Γιορκ Σίτι 18.00

Μακροχρόνια στοιχήματα πρωτάθλημα MLS 2026

Ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις MLS 2026 όσον αφορά στον μακροχρόνιο στοιχηματισμό, ξεχωρίζει αρχικά κανείς την τεράστια διαφορά που υπάρχει για τον νικητή της κανονικής διάρκειας της ανατολικής περιφέρειας ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και τους διώκτες της. Η παρέα του Μέσι προσφέρεται σχεδόν στο 1/4 της απόδοσης από Φιλαδέλφεια Γιούνιον και Σινσινάτι, με τους herons να κατακτούν πέρυσι το MLS Cup αλλά στη regular season να βλέπουν την ομάδα της Πενσιλβάνια να παίρνει την πρωτιά και το Supporters’ Shield.

Σαφώς η Ίντερ έχει τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτη το νήμα, όμως αντιλαμβάνεται κανείς πως τα σημαντικά είναι μετά, στα playoffs… Κάπως έτσι, και με τις αποδόσεις να βρίσκονται πολύ ψηλά, αξίζει έστω και ως fun bet το 15.00 του διαχρονικά αξιόπιστου στην κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ΗΠΑ, Σινσινάτι.

Νικητής MLS 2026: Σινσινάτι 15.00

Πηγαίνοντας πιο μακριά την κουβέντα, παρατηρεί κανείς το 4.00 που πληρώνει η LAFC να φτάσει στον τελικό των playoffs. Οι Καλιφορνέζοι αποτελούν ένα από τα βαριά χαρτιά της δυτικής περιφέρειας και μέτρησαν δύο συνεχόμενους τελικούς μεταξύ 2022 και 2023, κατακτώντας τον τίτλο στη μία εκ των δύο περιπτώσεων. Πέρυσι, η ομάδα του Σον είδε τον δρόμο να φράζει στα προημιτελικά λόγω… πέναλτι ενάντια στους μετέπειτα φιναλίστ, Βανκούβερ Γουάιτκαπς, ωστόσο φέτος έχει τα φόντα για μια μεγάλη πορεία.

Να φτάσει στον τελικό MLS 2026: Λος Άντζελες 4.00

Τέλος, κοιτάζοντας τις αποδόσεις για προγνωστικά MLS σε επίπεδο σκόρερ, ο Μέσι βρίσκεται αναμενόμενα στην κορυφή των προτιμήσεων μετά τα 29 γκολ που πέτυχε πέρυσι. Εντούτοις, με τον Αργεντινό να έχει στο μυαλό του και το Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί πιο μαζεμένος, σε ό,τι αφορά και τη χρησιμοποίησή του. Κάτι που δίνει την ευκαιρία σε παίκτες όπως ο διαχρονικά αξιόπιστος στο σκοράρισμα Μπουανγκά να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στο 10.00 βρίσκουμε στις στοιχηματικές εταιρίες την επιλογή του Γκαμπονέζου επιθετικού της LAFC, ο οποίος είχε πάρει το Χρυσό Παπούτσι και το 2023.