ΑΕΚ – ΟΦΗ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/01)

ΑΕΚ – ΟΦΗ live stream στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει ρεβάνς και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων με την Ένωση να θέλει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, ενώ οι Κρητικοί θα παλέψουν για το «θαύμα».

Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον ΟΦΗ;

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου (17:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΚ – ΟΦΗ Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – 17:00 COSMOTE SPORT 3HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – ΟΦΗ;

