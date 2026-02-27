ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΑΕΚ – Κομπότης: Αυτό κι αν είναι έκπληξη!

Η προ ημερών νίκη της ΑΕΚ με 4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό δεν άφησε περιθώρια για πολλές ερμηνείες στο παιχνίδι. Αντίθετα, όμως, τα… πηγαδάκια στα επίσημα της Νέας Φιλαδέλφειας χωρούν μπόλικες ερμηνείες και πυροδότησαν τις φήμες. 

Ο ισχυρός άνδρας των Βοιωτών, Γιάννης Κομπότης, βρέθηκε στην Allwyn Arena για να παρακολουθήσει το ματς και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και τις… επιχειρηματικές συζητήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κουβέντα. Με ονόματα, οικονομικά «θέλω» και ποσά. 

Άλλωστε, δεν είναι μυστικό το ότι ο Λεβαδειακός με την τρομερή σεζόν στη Σούπερ Λιγκ που κάνουν παίκτες όπως ο Τσάπρας, ο Βήχος και ο Κωστή, θα έχει γεμάτη βιτρίνα το καλοκαίρι.

Βιτρίνα που αναμένεται να πολιορκήσει το Big 4 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η ΑΕΚ φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να στρώσει το έδαφος πριν το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, οι δύο σύλλογοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις.

Οι πρώτες συζητήσεις, έστω και στο… όρθιο, έγιναν και πιθανότατα θα υπάρξουν και εξελίξεις.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα