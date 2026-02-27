ΑΕΚ – Κομπότης: Αυτό κι αν είναι έκπληξη!

Η προ ημερών νίκη της ΑΕΚ με 4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό δεν άφησε περιθώρια για πολλές ερμηνείες στο παιχνίδι. Αντίθετα, όμως, τα… πηγαδάκια στα επίσημα της Νέας Φιλαδέλφειας χωρούν μπόλικες ερμηνείες και πυροδότησαν τις φήμες.

Ο ισχυρός άνδρας των Βοιωτών, Γιάννης Κομπότης, βρέθηκε στην Allwyn Arena για να παρακολουθήσει το ματς και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και τις… επιχειρηματικές συζητήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κουβέντα. Με ονόματα, οικονομικά «θέλω» και ποσά.

Άλλωστε, δεν είναι μυστικό το ότι ο Λεβαδειακός με την τρομερή σεζόν στη Σούπερ Λιγκ που κάνουν παίκτες όπως ο Τσάπρας, ο Βήχος και ο Κωστή, θα έχει γεμάτη βιτρίνα το καλοκαίρι.

Βιτρίνα που αναμένεται να πολιορκήσει το Big 4 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η ΑΕΚ φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να στρώσει το έδαφος πριν το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, οι δύο σύλλογοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις.

Οι πρώτες συζητήσεις, έστω και στο… όρθιο, έγιναν και πιθανότατα θα υπάρξουν και εξελίξεις.