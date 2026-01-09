ΑΕΚ: Δωρεάν* εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό (διαγωνισμός*)

Το PS Blog σε στέλνει* στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Το πρώτο παιχνίδι για το 2026 στην έδρα της δίνει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18/01, 21:00), για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Κι εσύ μπορείς να ζήσεις την ξεχωριστή, μοναδική εμπειρία του ντέρμπι στην “OPAP Arena”, παρέα με το plus one σου!

ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ!

Ο διαγωνισμός* του PS Blog κληρώνει 2 διπλά εισιτήρια για το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (18/01, 21:00), για να απολαύσεις μια ξεχωριστή, ποδοσφαιρική αναμέτρηση!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο PS Blog του Pamestoixima.gr.