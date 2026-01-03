ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Υπερθέαμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις από τη Novibet! (04/01)

Manchester City v Chelsea Premier League 25/01/2025. Enzo Fernandez 8 of Chelsea has a shot on goal during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium, Manchester, England on 25 January 2025. Manchester Etihad Stadium Manchester England Editorial use only DataCo restrictions apply See www.football-dataco.com , Copyright: xConorxMolloyx PSI-21314-0131

Το 2026 έχει ξεκινήσει με σπουδαία παιχνίδια και συνεχίζει και την πρώτη Κυριακή του έτους.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Οι «πολίτες» την Πρωτοχρονιά «σκόνταψαν» στην έδρα της Σάντερλαντ (0-0) και είδαν τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται στους 4 βαθμούς.

Από την άλλη η Τσέλσι μετά την εντός έδρας ισοπαλία στο τέλος του 2025 με την Μπόρνμουθ (2-2), προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα. Οι λόγοι βέβαια δεν ήταν μόνο αγωνιστικοί. Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται σε επαφές με τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πεπ Γκουαρδιόλα, αν αυτός αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Η αναμέτρηση έτσι απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από το ούτως ή άλλως μεγάλο που είχε και πριν την απόλυση Μαρέσκα.

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 1:1.64 X: 4.50 2: 4.55

Η La Liga κάνει πρεμιέρα για το 2026 με μεγάλα ματς και ένα από αυτό είναι το Ρέαλ Μαδρίτης – Μπέτις. Οι Μαδριλένοι βρίσκονται στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα (-4 βαθμοί) και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες. Ο Αλόνσο δείχνει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης όμως ειδικά στη Ρεάλ τα αποτελέσματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.

Στην Μπέτις από την άλλη τα πράγματα πηγαίνουν σχετικά καλά. Έκλεισε ιδανικά το 2025 με μία εμφατική νίκη (4-0) απέναντι στη Χετάφε, είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας και κοιτάει ψηλότερα. Ξέρει ότι έχει δύσκολο έργο στη Μαδρίτη αλλά δεν θα περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 1: 1.47 X: 4.70 2: 6.30

Ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον διεξάγεται στην Ιταλία για τη 18η αγωνιστική της Serie A. Η Λάτσιο υποδέχεται τη Νάπολι με τις πορείες των δύο ομάδων να είναι αντίθετες.

Οι γηπεδούχοι παρά την παρουσία του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο τους δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και μετράνε μόλις μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια τους. Παλεύουν να βρουν μία θέση στην 6αδα και απέναντι στη Νάπολι θέλουν να δείξουν χαρακτήρα.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας κατέκτησαν και το Σούπερ Καπ, είναι στο -2 από την κορυφή και είδαν φέτος τον ανταγωνισμό να αυξάνεται. Έχουν μία απαιτητική αποστολή στη Ρώμη αλλά για να διεκδικήσουν και φέτος τον τίτλο πρέπει να δείχνουν χαρακτήρα σε τέτοιες αναμετρήσεις.

Λάτσιο – Νάπολι: 1: 3.40 X: 3.05 2: 2.35

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

