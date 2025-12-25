ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Xτίζει σερί με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (26/12)

Στην Μπολόνια δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός που τίθεται αντιμέτωπος της Βίρτους (21:30) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague, στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Πειραιωτών για το 2025.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα λίγο πριν φύγει το έτος καλείται να αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα στο «σπίτι» της, σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης καθώς η Βίρτους έχει εντός έδρας ρεκόρ 6-1, με μοναδική ήττα από τη Χάποελ.

Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη αγωνιστική επέστρεψαν στις νίκες χάρη στο άνετο 107-84 επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, αγώνας που έδωσε την ευκαιρία για ξέσπασμα μετά τις τρεις ήττες που είχαν προηγηθεί.

Σειρά έχει η Μπολόνια, με τον Ολυμπιακό να θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ του (9-7) για να κλείσει θετικά τη χρονιά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο εκτός έδρας «αιώνιο» ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 2/1.

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 1(+3.5):1.91 2(-3.5):1.89

Για πρώτη φορά σε αγώνα της Euroleague oι Πειραιώτες θα έχουν τον Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει ήδη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό, με 8 πόντους και 4 ασίστ ώστε να μπει σταθερά στο rotation και να βοηθήσει με την ποιότητά του την περιφέρεια της ομάδας.

Από την πλευρά της η Βίρτους του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει ρεκόρ 8-9 μετά τη μία νίκη (68-86 με την Παρτιζάν) και μία ήττα (90-89 από τον Ερυθρό Αστέρα) που είχε απολογισμό στη διαβολοβδομάδα με τους αγώνες στο Βελιγράδι.

Αυτό το ρεκόρ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυναμική της έδρας της όπου έχει νικήσει μεταξύ άλλων Παναθηναϊκό, Μονακό και Ρεάλ διαθέτοντας την κλασική σκληράδα και ετοιμότητα στην άμυνα που διακρίνει τις ομάδες του άτεγκτου Μαυροβούνιου τεχνικού.

