Vistabet: Ολυμπιακός – Εφές με 0% Γκανιότα*! (14/10)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο ΣΕΦ την Εφές και θα επιδιώξει να πετύχει την τρίτη του φετινή νίκη στη EuroLeague.

Να τριτώσει το… καλό

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παρά τις απουσίες του κατάφερε να επικρατήσει εύκολα εντός έδρας της Ντουμπάι με 86-67. Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν χωρίς του Φουρνιέ, Γουόκαπ, ωστόσο κατάφερε να κάμψουν την αντίσταση των νεοφώτιστων στη EuroLeague και να πετύχουν τη δεύτερή τους νίκη. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έκαναν εξαιρετικό ματς και οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην επιτυχία. Δυο ημέρες αργότερα ήρθε και η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, με τους «Ερυθρόλευκους» να επικρατούν 90-86. Ίδιοι πρωταγωνιστές, αν και και καρέ προστέθηκε η εξαιρετική παρουσία του Γουόρντ. Δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού υποδέχεται την Εφές και στη συνέχεια ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι. «Η Εφές είναι μια ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανενός είδους χαλάρωση. Για να την κερδίσουμε πρέπει να ματώσουμε», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Φουρνιέ, αλλά και του ΜακΚίσικ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.80 να σημειώσει ο Βεζένκοφ 25 ή περισσότερους πόντους.

Με ηγέτη τον Οσμάνι

Η Εφές λύγισε στο Βελιγράδι και γνώρισε την ήττα 93-87 από την Παρτιζάν. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα των Τούρκων στη φετινή διοργάνωση, αφού είχε προηγηθεί αυτή της πρεμιέρας στην έδρα τους από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Κορντινιέ, Οσμάνι και Λάρκιν προσπάθησαν αρκετά, αλλά δεν είχαν άλλες βοήθειες. «Το ΣΕΦ είναι μια δύσκολη έδρα για να παίξει κανείς. Πρέπει να παίξουμε αυτόν τον αγώνα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας. Για να κερδίσουμε θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι για 40 λεπτά» τόνισε ο κόουτς, ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Ο Ερκάν Οσμάνι έχει πάρει στις πλάτες του την ομάδα κι έπειτα από τα τρία πρώτα ματς της Euroleague μετρά κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ με 63% στα δίποντα, 27% στα τρίποντα και 77% στις βολές. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.35 να πετύχουν οι δυο ομάδες 80 ή περισσότερους πόντους.

