Vistabet: Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι με 0% Γκανιότα*! (27/12)

Δύσκολη αποστολή για τη Σίτι στη μάχη για την κορυφή, αφού φιλοξενείται από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Για την υπέρβαση

Η Νότιγχαμ δεν μπόρεσε να αποσπάσει κάτι θετικό στο Λονδίνο από τη Φούλαμ, αφού ηττήθηκε 1-0. Σε ένα ισορροπημένο ματς, οι Κότατζερς κατάφεραν να λυγίσουν τη Φόρεστ, με την τελευταία να μένει στην 17η θέση. Στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη, ωστόσο γνωρίζει καλά πως κάθε ματς μέχρι το τέλος της σεζόν είναι και… τελικός. Βελτιωμένη η Νότιγχαμ με τον Σον Ντάιτς, κάτι που αποτυπώνεται και στις τρεις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Σίτι, όπου στόχος είναι η υπέρβαση και ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Στα πέντε τελευταία ματς με τους «Πολίτες« μετρά τέσσερις ήττες, αλλά και μια νίκη, την περσινή με σκόρερ τον Χάντσον – Οντόι. Είναι χαρακτηριστικό πως και στις πέντε αναμετρήσεις σκόραρε μόνο η μια ομάδα.

Χάαλαντ στα… καλύτερά του

Από το σοκ της ήττας της 25ης Νοεμβρίου στο «Ετιχαντ» από τη Λεβερκούζεν σε ένα εντυπωσιακό σερί εντός κι εκτός συνόρων. Η Μάντσεστερ  εντυπωσιάζει, μετρά επτά διαδοχικές νίκες και φυσικά είναι μέσα σε όλους τους στόχους της. Η Σίτι στο τελευταίο της ματς διέλυσε με 3-0 εντός έδρας τη Γουέστ Χαμ και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ. Πολλά τα σενάρια περί αποχώρησης του Γκουαρδιόλα από τον πάγκο της ομάδας, ωστόσο ο ίδιος είναι επικεντρωμένος στην κατάκτηση του τίτλου. Μάλιστα, «απείλησε» τους παίκτες ενόψει εορτών, αφού όσοι δεν ακολουθήσουν τις διατροφικές εντολές του τιμ, τότε, θα μείνουν εκτός αποστολής για το ματς με τη Νότιγχαμ. Σε εντυπωσιακή κατάσταση ο Χάαλαντ, ο οποίος με τα δυο γκολ κόντρα στη Γουέστ Χαμ έφτασε τα 104 και ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ είχε πετύχει 103.

