Vistabet: Λάτσιο – Νάπολι με Build A Bet* στο Live! (04/01)

Η δράση στη Serie A κορυφώνεται με δύο σπουδαία παιχνίδια στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Στις 13:30 η Λάτσιο υποδέχεται τη Νάπολι στο “Olimpico”, ενώ στις 21:45 η Ίντερ αντιμετωπίζει την Μπολόνια στο “Giuseppe Meazza”.

Vistabet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Λάτσιο – Νάπολι!

Θέλει το «διπλό»

Η Νάπολι ταξιδεύει στη Ρώμη γνωρίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Η μάχη της κορυφής στη Serie A είναι αδιαμφισβήτητη και κάθε βαθμός μετρά, ειδικά με την Ίντερ και τη Μίλαν να βρίσκονται στην πρώτη και δεύτερη θέση, αντίστοιχα. Η ομάδα του Κόντε δείχνει να βρίσκει ξανά τον παλιό καλό της εαυτό μετά την κατάκτηση του Σουπέρ Καπ Ιταλίας, αλλά και το «διπλό» στην έδρα της Κρεμονέζε την προηγούμενη αγωνιστική. Αντίθετα, η Λάτσιο εξακολουθεί να προβληματίζει με την εικόνα της. Οι «αετοί» δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να τελειώσουν φάσεις, κάτι που αποτυπώνεται και στη βαθμολογική τους θέση. Με 24 βαθμούς βρίσκονται στην 8η θέση, αρκετά μακριά από τα «ευρωπαϊκά» εισιτήρια της επόμενης σεζόν. Πάντως, στα τελευταία δύο μεταξύ τους ματς στη Ρώμη, μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Vistabet: Aμέτρητα ειδικά στους αγώνες της Serie A!

Να κρατήσει τα ηνία

Αποφασισμένη να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί με την έλευση του 2026 εμφανίζεται η Ίντερ. Οι «νερατζούρι» υποδέχονται την Μπολόνια στο Μιλάνο με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, η ομάδα του Κίβου γνωρίζει πως οφείλει να παρουσιάζεται με νοοτροπία πρωταθλητή, καθώς η Μπολόνια δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα. Ειδικά μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό από την ομάδα του Ιταλιάνο στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ, το παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα… άτυπης ρεβάνς για τους γηπεδούχους. Στις πιο πρόσφατες «μονομαχίες» των δύο ομάδων, η προϊστορία καταγράφει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με σκορ 2-2.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ