Vistabet: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός με 0% Γκανιότα*!

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό και η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της παραμονής.

Vistabet: Build A Bet* στο Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός!

Μονόδρομος η νίκη

Εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 απέσπασε από την Κηφισιά ο Αστέρας Τρίπολης και συνεχίζει να ελπίζει βάσιμα σε παραμονή. Οι Αρκάδες είναι αήττητοι στα Playouts, έχοντας μια νίκη και δυο ισοπαλίες. Μπορεί να βρίσκονται στην τελευταία θέση, αλλά είναι πλέον στο -2 από την παραμονή. Πλέον, υποδέχονται τον Παναιτωλικό και σύμμαχος είναι η παράδοση, μιας και στα τελευταία 12 ματς μετρά επτά νίκες και μόλις μια ήττα.

Ωστόσο, το κακό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται αποτυπώνεται στο άσχημο ποσοστό νικών που έχει, αφού το 14% είναι το χειρότερο στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία. Δυο σερί λευκές ισοπαλίες για τον Αστέρα, αλλά ποτέ στην ιστορία του στη διοργάνωση δεν έχει τρεις. Τα βλέμματα στον Μπαρτόλο, ο οποίος μετρά εννέα γκολ αυτή τη σεζόν, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της ομάδας. Στο 3.70 να βρει δίχτυα οποτεδήποτε στην αναμέτρηση.

Vistabet: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός με Ενισχυμένη Απόδοση!

Να βγάλει αντίδραση

Κακή εμφάνιση και εντός έδρας ήττα 3-2 από τον Πανσερραϊκό υπέστη ο Παναιτωλικός. Μπορεί οι Αγρινιώτες να προηγήθηκαν, ωστόσο τα κενά στην άμυνα τα εκμεταλλεύθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο οι φιλοξενούμενοι. Ηταν η πρώτη ήττα στα Playouts για την ομάδα του Αναστασίου, η οποία αναζητά νίκη που θα τη βοηθήσει να σφραγίσει και την παραμονή στην κατηγορία.

O Παναιτωλικός είναι αήττητος στα δέκα τελευταία εκτός έδρας ματς στα Playouts, μετρώντας έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Ο αρχηγός της ομάδας, Ανδρέας Μπουχαλάκης βρίσκεται σε εξαιρετική συμμετοχή, αφού έχει συμμετοχή σε δυο γκολ στα ισάριθμα τελευταία ματς, ένα λιγότερο από ότι είχε στα 61 τελευταία στη διοργάνωση. Στο 10.00 η απόδοση να μοιράσει μια τουλάχιστον ασίστ στην αναμέτρηση της Τρίπολης.

