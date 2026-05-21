Vistabet: Αμέτρητα ειδικά στο Final Four της EuroLeague!

Τα φαβορί και το αουτσάιντερ

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague έχει αρχίσει και το ενδιαφέρον κορυφώνεται, με τις τέσσερις φιναλίστ να διεκδικούν το σημαντικότερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ποιος θα πάρει αυτή την κούπα; Ο Ολυμπιακός, πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στην κανονική περίοδο και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στα Playoffs, εξασφαλίζοντας με πειστικό τρόπο την παρουσία του στην τελική τετράδα. Οι «Eρυθρόλευκοι» θεωρούνται το φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague, έχοντας συνδυάσει σταθερότητα, βάθος στο ρόστερ και υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στο 2.15 προσφέρεται η πρωτιά του Ολυμπιακού. Στο 4.50 είναι η απόδοση κατάκτησης από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Τούρκοι με εξαιρετικό ρόστερ και σκληρή άμυνα ξέρουν τον τρόπο και θέλουν να επαναλάβουν την περσινή επιτυχία. Στον αντίποδα, η εμπειρία της «Βασίλισσας» είναι σύμμαχος για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, φτάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four και διεκδικώντας τον ρόλο του απόλυτου αουτσάιντερ. Στο 5.50 να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ποιος θα είναι ο ΜVP;

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της κανονικής περιόδου, ωστόσο αναζητά το μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του. Στο 3.00 να πάρει το βραβείο του καλύτερου παίκτη του τουρνουά. Στους βασικούς διεκδικητές συγκαταλέγεται και ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενερμπαχτσέ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τουρκική ομάδα, προσφέροντας σταθερά σκορ και δημιουργία. Στο 10.00 να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης. Ο Ζαν Μοντέρο, ο νεαρός ηγέτης της Βαλένθια, που εντυπωσίασε και στα Playoffs αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της πορείας που οδήγησε τις «Νυχτερίδες» στην παρθενική συμμετοχή τους στην τελική τετράδα της EuroLeague. Στο 9.00 να πάρει το βραβείο.

