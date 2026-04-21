ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

O Παναθηναϊκός βρέθηκε στα Play-In και κόντρα στη Μονακό θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μια θέση στα Playoffs, αλλά και να πάρει λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Όλα για την πρόκριση
Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στην Εφές, τη διέλυσε με 97-62 και ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της EuroLeague στην 7η θέση. Έτσι, το «Tριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Μονακό και ο νικητής αυτής της αναμέτρησης, θα αγωνιστεί με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για μία θέση στο φετινό Final Four. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high), ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ.

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs» τόνισε ο κόουτς, Αταμάν, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του ένα γεμάτο ρόστερ. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι σύμμαχος, αφού στα πέντε τελευταία με τους Μονεγάσκους μετρά τρεις ήττες. Ενισχυμένη απόδοση στο 1.75 να νικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος.

Με οκτώ παίκτες για την υπέρβαση
Η εντυπωσιακή Μονακό των οκτώ παικτών διέλυσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 105-85 στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague και της στέρησε το πλεονέκτημα έδρας. Παράλληλα, τερμάτισε στην 8η θέση και έχει δυο ευκαιρίες πρόκρισης. Τρομερό το δίδυμο Τζέιμς – Μπλόσομγκεϊμ με τον πρώτο να έχει 20 πόντους και 7 ασίστ και τον δεύτερο να κάνει ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους. Πλήγμα ο τραυματισμός του Μίροτιτς, ενώ εκτός παραμένει ο Νέντοβιτς και ο Τάρπεϊ. Ο Μαρκοϊσβίλι έχει στη διάθεσή του, τους Οκόμπο, Μπεγκαρίν, Στραζέλ και Τζέιμς στην περιφέρεια, Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και Τάις με Χέις στη frontline.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

