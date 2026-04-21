Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

O Παναθηναϊκός βρέθηκε στα Play-In και κόντρα στη Μονακό θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μια θέση στα Playoffs, αλλά και να πάρει λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Όλα για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στην Εφές, τη διέλυσε με 97-62 και ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της EuroLeague στην 7η θέση. Έτσι, το «Tριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Μονακό και ο νικητής αυτής της αναμέτρησης, θα αγωνιστεί με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για μία θέση στο φετινό Final Four. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high), ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ.

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs» τόνισε ο κόουτς, Αταμάν, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του ένα γεμάτο ρόστερ. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι σύμμαχος, αφού στα πέντε τελευταία με τους Μονεγάσκους μετρά τρεις ήττες.

Με οκτώ παίκτες για την υπέρβαση

Η εντυπωσιακή Μονακό των οκτώ παικτών διέλυσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 105-85 στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague και της στέρησε το πλεονέκτημα έδρας. Παράλληλα, τερμάτισε στην 8η θέση και έχει δυο ευκαιρίες πρόκρισης. Τρομερό το δίδυμο Τζέιμς – Μπλόσομγκεϊμ με τον πρώτο να έχει 20 πόντους και 7 ασίστ και τον δεύτερο να κάνει ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους. Πλήγμα ο τραυματισμός του Μίροτιτς, ενώ εκτός παραμένει ο Νέντοβιτς και ο Τάρπεϊ. Ο Μαρκοϊσβίλι έχει στη διάθεσή του, τους Οκόμπο, Μπεγκαρίν, Στραζέλ και Τζέιμς στην περιφέρεια, Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και Τάις με Χέις στη frontline.

