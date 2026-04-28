Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Μονακό!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναζητούν κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας.

Vistabet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Μονακό!

Για το πρώτο βήμα οι Πειραιώτες

O Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρωτιά στην κανονική περίοδο, «εξαργύρωσε» τα εξαιρετικά διαστήματα που είχε και στον δρόμο για το Final Four θα βρει απέναντί του τη Μονακό. Οι Πειραιώτες πήραν σημαντικές ανάσες, οι τραυματίες επέστρεψαν και στο τελευταίο τεστ με την ΑΕΚ έδειξε πανέτοιμος για τις αναμετρήσεις με τους Γάλλους. Άλλωστε, η ομάδα του Μπαρτζώκα θέλει να επαναλάβει το κατόρθωμα του 2022, όταν και στα Play offs απέκλεισε τη Μονακό. Επτά παίκτες του Ολυμπιακού ήταν και τότε, ενώ ο Χολ αγωνιζόταν στη Μονακό.

«Είναι πρόκληση τα ματς με τη Μονακό, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, να συμμετάσχουμε ξανά σε ένα Final Four και θα κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Η Μονακό των αρκετών προβλημάτων μπορεί να μην τα κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, αλλά το πλεονέκτημα έδρας της έδωσε το εισιτήριο για τα Play offs. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν της Μπαρτσελόνα 79-70 με κορυφαίο τον Μπλόσομγκεϊμ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Μέσα οι Νέντοβιτς, Τάρπεϊ, εκτός ο Μίροτιτς.

Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός!

Σοκ με Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός μέσα από τα Play In κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα Play Offs, μιας και πέρασε το εμπόδιο της Μονακό. Εξαιρετικοί οι «Πράσινοι», ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πλέον είναι έτοιμοι για το επόμενο εμπόδιο, αυτό της Βαλένθια. «Η Βαλένθια μας κέρδισε δύο φορές φέτος. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε εξαιρετικά» τόνισε ο Αταμάν, ο οποίος λίγες ώρες πριν το τζάμπολ είδε τον Σλούκα να τραυματίζεται και να χάνει τη σειρά. «Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα οι αντίπαλοί μας» απάντησε ο κόουτς της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αναδείχθηκε ο καλύτερος της σεζόν. Η Βαλένθια πήρε τη 2η θέση στην κανονική διάρκεια, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ