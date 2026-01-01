ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
To απόλυτο ντέρμπι με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (02/01)

Ώρα για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην αυγή του 2026, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» (21:15) για την 19η στροφή της Euroleague.

Η νέα χρονιά μας καλωσορίζει με «αιώνιο» ντέρμπι, το πρώτο ευρωπαϊκό για φέτος, με τις δύο ομάδες να έχουν αναμετρηθεί ήδη για το πρωτάθλημα με νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (90-86).

Η μονομαχία τους στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού είναι η πρώτη φετινή για την Euroleague, με αμφότερους να έχουν μεγάλο στόχο στο τέλος του δρόμου το Final-4 στο ΟΑΚΑ και το τρόπαιο.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έχουν ανέβει στο 12-6 και απέχουν μία νίκη από την κορυφή χάρη στο 3/3 των τελευταίων στροφών, με αποκορύφωμα το 85-92 στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις με το εκρηκτικό τελευταίο 15λεπτο που έφερε την ανατροπή από το -14 και τη νίκη.

Ωστόσο ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει ενόψει ντέρμπι τόσο την κακή παράδοση, καθώς δεν έχει πανηγυρίσει νίκη απέναντι στον αντίπαλό του στην Euroleague από το 2021, ενώ η ομάδα έχει ταλαιπωρηθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γρίπη τύπου Α, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μετάθεση του αγώνα με το Μαρούσι λόγω των απουσιών, με τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών που προσβλήθηκαν να είναι ερωτηματικό.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1(-3.5):1.90 2(+3.5):1.90

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι προερχόμενος από δύο νίκες που έσπασαν το αρνητικό σερί του προηγούμενου διαστήματος.

Μετά την άνετη νίκη επί της Βιλερμπάν ήρθε η νίκη στην Μπολόνια επί της Βίρτους (94-97) η οποία έδειχνε εύκολη υπόθεση ως το 30’ χάρη στην πολύ καλή απόδοση των «ερυθρόλευκων» αλλά έγινε θρίλερ στο τέλος, ωστόσο με θετικό φινάλε.

Πλέον οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 10-7 και θέλουν να συνεχίσουν το σερί 8-0 επί του «αιωνίου» αντιπάλου για να αφήσουν οριστικά την περίοδο της κρίσης, με τον Μόντε Μόρις να ετοιμάζεται για το πρώτο του ντέρμπι έχοντας μόλις ντεμπουτάρει ευρωπαϊκά στην Μπολόνια.

