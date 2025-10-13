ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet

Θρίαμβοι Αιωνίων με τρίποντη απόδοση στην Interwetten!

interwetten

Η Euroleague ξεκίνησε πριν από μόλις 15 ημέρες και από σήμερα (14/10) θα βιώσει ήδη την δεύτερη «διαβολοβδομάδα» (ή μήπως «αγγελοβδομάδα»;), με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν φροντίσει με το «καλημέρα» και ρεκόρ 2-1 νίκες να πλασαριστούν στις πρώτες θέσεις μιας βαθμολογίας που οδηγεί η απίθανη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι Ερυθρόλευκοι και το Τριφύλλι ποντάρουν (και) στην δύναμη της έδρας του στην τέταρτη αγωνιστική, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να υποδέχεται απόψε (Τρίτη 14/10, 21:15) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές και αυτή του Εργκίν Αταμάν την Βιλερμπάν (Τετάρτη 15/10, 21:15) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

H Interwetten.gr βάζει… τρίποντο από την σέντρα με απίθανη απόδοση 119, η οποία προκύπτει από Bet Builder με οκτώ συνολικά επιλογές από τις δύο πρώτες αναμετρήσεις των Αιωνίων, η προσπάθεια των οποίων θα συνεχιστεί Πέμπτη (16/10, 22:00) και Παρασκευή (17/10, 20:30), ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και ο Παναθηναϊκός με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Έχουμε και λέμε: Από την μια, νίκη του Ολυμπιακού, αυτή να επιτευχθεί με +7,5 πόντους, με τον φορμαρισμένο Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει πάνω από 24,5 πόντους και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει πάνω από 2,5 τρίποντα.

Και, από την άλλη, νίκη του Παναθηναϊκού, να σημειωθούν συνολικά πάνω από 170,5 πόντους, να πετύχει πάνω από 12,5 πόντους ο φορμαρισμένος Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και να βρει ο Κώστας Σλούκας πάνω από 1,5 φορά τον στόχο πίσω από την γραμμή του τρίποντου.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η φετινή Euroleague, που θα φτάσει στο αποκορύφωμά της στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου 2026), περιλαμβάνει και άλλες συναρπαστικές αναμετρήσεις αυτό το τετραήμερο. Ξεχωρίζουν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (14/10, 20:00), Παρί – Μπασκόνια (15/10, 21:45) και Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (16/10, 19:00).

Παράλληλα, βεβαίως, συνεχίζονται και οι αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, με την Interwetten.gr να προσφέρει παιχνίδια με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

