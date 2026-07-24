Συνεχίζεται η ποδοσφαιρική δράση με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η ποδοσφαιρική δράση δε σταματά, με το μενού να έχουν πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια, επίσημα και φιλικά.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα φιλικά κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στην Αντβέρπ (20:00).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλέον μετρά αντίστροφα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν, πρώτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4 ή 5/8) κι έπειτα στην Ολλανδία.

Έως τώρα στα φιλικά τους οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο νίκες και μία ισοπαλία, κόντρα σε Ράκοβ (2-1), Λέουβεν (1-1) και Φορτούνα Σιτάρντ (1-3), ενώ ο κύκλος των φιλικών θα ολοκληρωθεί με την Άλκμααρ (25/7).

Άντβερπ – Ολυμπιακός 1:3.45 X:3.55 2:2.00

Η Superliga της Δανίας έχει πρεμιέρα, με το εναρκτήριο παιχνίδι να γίνεται στην Energi Viborg Arena ανάμεσα σε Βίμποργκ και Οντένσε (20:00).

Η γηπεδούχος του Νικολάι Λουντ τη σεζόν που πέρασε τερμάτισε στην 5η θέση με 33 βαθμούς σε 22 αγώνες, ενώ η Οντένσε του Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ ήταν 8η αντίστοιχα με 27 βαθμούς.

Βίμποργκ – Οντένσε 1:1.93 X:3.60 2:3.75

Στη Σουηδία η Allsvenskan, κορυφαία κατηγορία της χώρας συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βαστέρας και Έργκριτε (20:00).

Η Βαστέρας του Αλεξάντερ Ρούμπιν έχει ανέβει στους 19 βαθμούς καθώς έχει σερί τριών αγώνων χωρίς ήττα μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με νίκες επί της Χάλμσταντ (1-3) και της Ντέγκερφορς (2-0), ενώ έμεινε στο 0-0 με την Μιάλμπι.

Όσο για τους φιλοξενούμενους του Αντρέας Χόλμπεργκ έχουν κολλήσει στις τελευταίες θέσεις, καθώς είναι στην 15η και προτελευταία θέση με 10 βαθμούς, παρά τους 4 πόντους στην τελευταία δυάδα αγώνων, με Χάκεν (4-3) και Τζουργκάρντεν (0-0).

Βαστέρας – Έργκριτε IS 1:1.51 X:4.40 2:5.80

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις κορυφαίες διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.