ΑΕΚ: Διεκδικείς φανέλες με την υπογραφή του Λάζαρου Ρότα (διαγωνισμός*)

Ο μεγάλος διαγωνισμός* του PS Blog σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις μία συλλεκτική φανέλα της ΑΕΚ με την υπογραφή του Λάζαρου Ρότα!

Έχεις την ευκαιρία να κάνεις δικό σου ένα ξεχωριστό συλλεκτικό δώρο* από την περσινή σεζόν την «Ένωσης», με την υπογραφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της.

Το PS Blog κληρώνει*:

◦ 2 φανέλες της ΑΕΚ με την υπογραφή του Λάζαρου Ρότα

Παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό* και διεκδικείς μία φανέλα της ΑΕΚ, υπογεγραμμένη από τον διεθνή αμυντικό της ομάδας.

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή 02/08/2026, ώρα 23:59.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

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