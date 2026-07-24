Ρόζενμποργκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Η Ρόζενμποργκ υποδέχεται σε φιλικό επίπεδο στο «Lerkendal Stadion» του Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η γηπεδούχος έχει δώσει ήδη 13 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στη 10η θέση με απολογισμό 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες. Η Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου με αντίπαλο τη Χαλ, αλλά και για την επιστροφή της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντιμέτωπες σε επίσημο ματς. Όμως, στις 15 Ιουλίου 2024, και πάλι σε φιλικό στη Νορβηγία, η Ρόζενμποργκ είχε επικρατήσει με 1-0.

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Η Ρόζενμποργκ είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα Νορβηγίας, 26, με τις δεύτερες Φρέντρικσταντ και Βίκινγκ να έχουν από 9. Ωστόσο, τελευταία φορά πανηγύρισε το 2018. Στα τέλη Μαΐου, όταν και υπήρξε η διακοπή για το Μουντιάλ, βρισκόταν στην προτελευταία θέση με μόλις δύο νίκες σε 11 ματς. Μέσα στον Ιούνιο όμως, η διοίκηση αποφάσισε να προσλάβει τον προπονητή Φρέιρ Αλεξάντερσον, που έχει δουλέψει στη δανέζικη Λίνγκμπι, στη βελγική Κορτράικ και ως τη διακοπή εργαζόταν στην Μπραν. Υπό τις οδηγίες του 47χρονου Ισλανδού παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Νίκησε με 3-0 (εντός την Κρίστιανσουντ και εκτός τη Σταρτ, αντίστοιχα).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Ο Μάικλ Κάρικ, που από τον Γενάρη βρισκόταν στον πάγκο της ως υπηρεσιακός, πήρε το χρίσμα και θα παραμείνει ως πρώτος και κανονικός προπονητής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να τη φέρει όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο πρώτο της φιλικό που έγινε στο Ελσίνκι, ηττήθηκε 1-0 από τη Ρέξαμ. Βέβαια, δεν αγωνίστηκαν οι διεθνείς που έπαιζαν στο Μουντιάλ. Θα ακολουθήσουν φιλικά με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Λιντς και Μίλαν. Στο «Ολντ Τράφορντ» ήρθε το καλοκαίρι ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος Σάντος (Τσέλσι), ο 35χρονος τερματοφύλακας Ντάρλοου (Λιντς), ο διεθνής Βέλγος μέσος Τίλεμανς (Άστον Βίλα) και ο 18χρονος επιθετικός της Τότεναμ, Τόμπσον. Αποχώρησαν μεταξύ άλλων οι Μαλάσια και Κασεμίρο.

Ο άσος της Ρόζενμποργκ τοποθετείται στο 4.15**, ενώ το διπλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρεται στο 1.68** στην πλατφόρμα της Betsson. Όσον αφορά τα γκολ, το Over 2.5 το βλέπουμε στο 1.34** και το αντίστοιχο Under στο 2.95**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στο 1.37**, την ώρα που το N/G φτάνει στο 2.92**.

Παράλληλα, το να προηγείται η Ρόζενμποργκ στο 1ο ημίχρονο εντοπίζεται στο 3.95**, ενώ το να είναι μπροστά στο εν λόγω διάστημα η αγγλική ομάδα εμφανίζεται στο 2.12**. Επιπλέον, στο 11.00** βρίσκουμε το ημίχρονο/τελικό Χ/1, ενώ το ημίχρονο/τελικό Χ/2 πάει στο 5.00**.

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