x4 Προσφορά* Γνωριμίας

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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη «μάχη» της Ευρώπης για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ξεκινούν από νωρίς τις υποχρεώσεις τους. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάκσι (23/7, 21:00) για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο «δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει εκτός έδρας, στην Πολωνία, την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου (20:00) για τον β’ προκριματικό γύρο του Europa League. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Ο Παναθηναϊκός κάνει μία νέα αρχή τη φετινή σεζόν, έχοντας στον πάγκο του τον Τζέικομπ Νίστρουπ και φιλοδοξεί να τα πάει καλύτερα από πέρσι. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές μεταγραφές ήδη, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει το πάρε-δώσει στο μεταγραφικό παζάρι. Πάντως, απέναντι στην ουγγρική ομάδα, που έκανε καλή σεζόν πέρσι, δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο. Και θέλει να πάρει σκορ πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το «2» & Over 2,5, στο 2.15.

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Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κι εκείνη νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και εκείνος που ανέλαβε το έργο είναι ο Αλέσιο Λίσι. Μάλιστα, και οι «δικέφαλος του Βορρά» είναι φαβορί για την πρόκριση και θέλει να πάρει σκορ πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα, που είναι και ο πρώτος επίσημος. Σε αντίθεση με τους Ουκρανούς που ξεκίνησαν από τον α’ προκριματικό γύρο του Europa League, όπου απέκλεισαν στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τη Ρουμανία. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το «2», στο 2.35.

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