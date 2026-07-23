Μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός με 500 Δώρα* χωρίς κατάθεση* και super έπαθλο* ανταμοιβής!

Ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο βήμα της ευρωπαϊκής του σεζόν στον 2ο προκριματικο του Conference League απέναντι στην Πάξι! Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην Ουγγαρία για να την αντιμετωπίσουν, με μόνο στόχο τον 3ο προκριματικό!

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Tο «τριφύλλι» θέλει να επιβάλει την ποιότητα του αλλά και τις νέες βάσεις που έχει θέσει για τη φετινή σεζόν μετά τις σημαντικές αλλαγές του, από το πρώτο κιόλας ματς.

Απέναντί του, μια άγνωστη ουγγρική ομάδα που στην έδρα της θα έχει σύμμαχο τον κόσμο της.

Θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι ή η Πάξι θα ανατρέψει τα προγνωστικά;

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