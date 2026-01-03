ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 25% με το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι στη Stoiximan!

Ο Έντσο Μαρέσκα έκανε πρωτοχρονιά με το βάρος της απόλυσής του. Ο Ιταλός πρώην χαφ του Ολυμπιακού δεν θα βρίσκεται στο πάγκο της Τσέλσι στο Emirates Stadium την Κυριακή, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Θα επηρεάσει αυτό θετικά τους Λονδρέζους; Δίνεις απαντήσεις στο Mission, για ένα super έπαθλο* που σε ανταμείβει για το παιχνίδι σου. Επίσης, βρίσκεις την αναμέτρηση με Bet Builder Boost και διεκδικήσεις το 25% πριμ αν κερδίσεις, αφού όλη η αγωνιστική της Premier League προσφέρεται με αυτή την προσφορά στη Stoiximan.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι!

H Premier League κράτησε το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στα υψηλότερα επίπεδα μέσα στις γιορτές, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Το αγγλικό business as usual έχει απόλυτη εφαρμογή εδώ, με τη ζωή να προχωράει με μία ακόμα αγωνιστική από το πρωτάθλημα της Γηραιάς Αλβιώνας. Ο αγώνας που ξεχωρίζει από το διήμερο είναι το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Το βρίσκεις στη Stoiximan με Mission και ένα έπαθλο* ανταμοιβής να προκύπτει μέσα από αυτό.

Το έπαθλο* που μπορείς να πάρεις από το Mission, γίνεται δικό σου έως και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα του αγώνα και γίνεται δικό σου ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι!

Επιπλέον, το Bet Builder Boost, αν πας ταμείο, θα ενισχύσει με πριμ 25% τα κέρδη σου, σε όλη την αγωνιστική της Premier League!

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 626* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα Χριστούγεννα αυτά μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δώρο στον εαυτό σου. Κάνοντας την εγγραφή σου στη Stoiximan, παίρνεις 300 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ αν ολοκληρώσεις και τη διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου (εντελώς δωρεάν η διαδικασία), θα λάβεις άλλα 326 δώρα*. Ο μήνας αυτός, με την εορταστική του αύρα, φέρνει ευκαιρίες για παιχνίδι απόλυτα συμβατό με την εποχή. Και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

