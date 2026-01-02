Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ με 0% γκανιότα και «Ερυθρόλευκο» Bet Builder από την Elabet

Η χρονιά μπαίνει με απευθείας διεκδίκηση κούπας. Ολυμπιακός και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Παγκρήτιο» για το Super Cup με φόντο τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Μετά από ένα break περίπου δυο εβδομάδων, η ελληνική πραγματικότητα επιστρέφει κι αυτή τη φορά όλα παίζουν σε ένα ματς στην Κρήτη.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ρελάνς μετά από δυο σερί ισοπαλίες απέναντι σε Άρη και Κηφισιά που τον έριξαν από την κορυφή του πρωταθλήματος πριν από την «αυγή» του 2026 και το Super Cup αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να τονώσει την πεσμένη του ψυχολογία.

Με οδηγό τη νίκη τους με 3-0 επί του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα στις αρχές του Δεκεμβρίου, οι «Ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα για να αποφύγουν τις περιπέτειες απέναντι στην ομάδα του Ηρακλείου, ακόμα κι αν αυτή τη φορά δεν θα διαθέτουν στην αποστολή τον κορυφαίο επιθετικό τους, Αγιούμπ Ελ Καμπί, που «γαζώνει» στο Copa Africa με τη φανέλα του Μαρόκου.

Από την πλευρά τους οι Κρητικοί αποτελούν το αουτσάιντερ του τελικού και θα κληθούν να φέρουν εις πέρας μια μεγάλη έκπληξη. Στους μήνες που προηγήθηκαν πάντως απέτυχαν να προκαλέσουν πονοκέφαλο σε κάποιον εκ των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ, μένοντας με άδεια χέρια απέναντι σε ομάδες του Big-4. Και με τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ως τελευταίο δείγμα, η φόρμα τους δεν μοιάζει ιδανική….

Η εκκωφαντική νίκη επί της Άστον Βίλα μπορεί να ερμηνευτεί κι ως δήλωση για πρωτάθλημα! Η Άρσεναλ γνώριζε πως στο χορτάρι του «Emirates» θα αντιμετώπιζε την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Premier League, ένα σύνολο που προερχόταν από τρομακτικό σερί 11 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και διατηρούνταν σε τροχιά κορυφής. Τώρα οι Gunners πάνε στην έδρα της Μπόρνμουθ, της οποίας η πιο πρόσφατη νίκη της χάνεται κάπου στα τέλη του Οκτωβρίοο. Στο μεσοδιάστημα έχουν μεσολαβήσει 10 ματς χωρίς χαμόγελα για τα «Κεράσια».

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στη La Liga με καταλανικό ντέρμπι στο γήπεδο της Εσπανιόλ. Η μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα για το πρώτο ματς του 2026, σε ένα ντέρμπι όπου η έχθρα έχει πρωτεύοντα ρόλο στις τάξεις των δυο ομάδων. Η Εσπανιόλ με πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα έχει τον απαραίτητο… αέρα ενόψει του αγώνα, αν και στο μεσοδιάστημα ο αποκλεισμός-σοκ από ομάδα τέταρτης κατηγορίας στο Copa Del Rey σπίλωσε την εικόνα της.

Παρά τη φόρμα των γηπεδούχων ωστόσο, η διαφορά ποιότητας με τη Μπαρτσελόνα είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που και οι Μπλαουγκράνα με τη σειρά τους έχουν βρει ρυθμό στο πρωτάθλημα και με σερί νικών στη La Liga που κρατάει από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν καταλάβει την κορυφή. Πέρα από το αγωνιστικό πάντως, έχουν και την ιστορία με το μέρος τους με αήττητο σερί από το 2017 στα ντέρμπι της πόλης…

