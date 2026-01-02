Sportingbet: Ολυμπιακός – ΟΦΗ με Build A Bet* στο Live! (03/01)

Στις 17:00, Ολυμπιακός και ΟΦΗ έρχονται αντιμέτωποι στο Παγκρήτιο στον τελικό του Σούπερ Καπ. Στις 22:00, ξεχωρίσει το ντέρμπι της Καταλονίας, ανάμεσα στην Εσπανιόλ και την Μπαρτσελόνα.

Η πρώτη κούπα

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης κούπας για το 2026, Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν ως νταμπλούχοι της σεζόν 2024-25, ενώ οι Κρητικοί ως φιναλίστ του Κυπέλλου. Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς τελευταία φορά διεξήχθη τελικός Σουπέρ Καπ στην χώρα μας ήταν πριν από 18 χρόνια (31 Οκτωβρίου 2007). Τότε, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 1-0 της Λάρισας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στις 6 Δεκεμβρίου καταγράφεται το τελευταίο «ραντεβού» των δύο ομάδων, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 3-0 στο πλαίσιο του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι της Καταλονίας

Το «τρίποντο» που θα την κρατήσει στην κορυφή και σε απόσταση ασφαλείας από την Ρεάλ Μαδρίτης θέλει απόψε η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται στην έδρα της Εσπανιόλ. Οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων μπορεί να κρύβουν αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω της «αιώνιας» κόντρα τους, ωστόσο, αγωνιστικά, οι μπλαουγκράνα έχουν δείξει την δυναμική τους τα τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτο, είναι πως έχουν να ηττηθούν στην έδρα της Εσπανιόλ από το 2007, μετρώντας από τότε εννέα νίκες και οκτώ ισοπαλίες. Το 2025 για την ομάδα του Φλικ έκλεισε ιδανικά με το «διπλό» στην έδρα της Βιγιαρεάλ, ενώ από σπουδαίο νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο προέρχεται και η Εσπανιόλ, η οποία φέτος έχει… μεταμορφωθεί και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας.

