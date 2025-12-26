Sportingbet: Νότιγχαμ Φόρεστ- Μάντσεστερ Σίτι με Build A Bet* στο Live! (27/12)

H Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Φόρεστ και θέλει νίκη για να περάσει στην κορυφή της Premier League

Θέλει να κάνει την υπέρβαση

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται ιδανικά για τη Νότιγχαμ στην Premier League, με τους «κόκκινους» να βρίσκονται στη 17η θέση και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο τελευταίο τους ματς γνώρισαν την ήττα 1-0 στο Λονδίνο από τη Φούλαμ, αναμέτρηση η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ωστόσο, η εικόνα της παρουσιάζεται βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, με τη Φόρεστ να γνωρίζει καλά πως κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος της σεζόν έχει χαρακτήρα τελικού. Απέναντι στη Σίτι, στόχος είναι η υπέρβαση και ένα αποτέλεσμα που θα δώσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Με μπροστάρη τον Χάαλαντ



Η Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει την καταδίωξη της πρωτοπόρου Άρσεναλ, από την οποία απέχει μόλις δύο βαθμούς. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και επτά στα οκτώ τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με μοναδική «παρένθεση» την ήττα από τη Νιούκαστλ. Στα τρία πιο πρόσφατα ματς της Premier League επικράτησε με το ίδιο σκορ (3-0), δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Παρά τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Γκουαρδιόλα, η Σίτι παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο του τίτλου, με τον Χάαλαντ να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και να οδηγεί επιθετικά τους «Πολίτες». Άλλωστε, με τα δυο τέρματα που πέτυχε κόντρα στη Γουέστ Χαμ έφτασε τα 104 στην Premier League και άφησε πίσω του τον Κριστιάνο.

