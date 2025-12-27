Sportingbet: Αταλάντα – Ίντερ με Build A Bet* στο Live! (28/12)

Η Ίντερ θέλει να κλείσει ιδανικά τη χρονιά, ωστόσο η Αταλάντα ψάχνει τρίποντο – ανάσα στο Μπέργκαμο.

Να κλείσει στην κορυφή

Οι «Νερατζούρι» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το Σούπερ Καπ, αφού αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από την Μπολόνια. Ωστόσο, στο πρωτάθλημα συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Η Ίντερ πέρασε από τη Γένοβα, νίκησε 2-1 την Τζένοα, πέτυχε την τρία διαδοχική της νίκη και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A. Στόχος της τη το τρίποντο και στο Μπέργκαμο, για να κλείσει τη χρονιά ως πρώτη. Οι «Νερατζούρι», μαζί με τη Ρόμα, είναι οι μόνες ομάδες της Serie A που δεν έχουν γνωρίσει ισοπαλία, μετρώντας 11 νίκες και 4 ήττες. Παράλληλα, διαθέτουν την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος με 34 γκολ. Σύμμαχος η παράδοση, αφού δεν έχει ηττηθεί στα πέντε τελευταία με την Αταλάντα.

Ανεβάζουν ρυθμό οι Μπεργκαμάσκι

Η Αταλάντα βρίσκεται μακριά από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League, κάτι πάντως που δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητά της. Οι Μπεργκαμάσκι αναζητούν μια νίκη-ανάσα, τη στιγμή που στην Ευρώπη παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, καθώς στη League Phase του Champions League βρίσκονται στην 5η θέση. Ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, μετρά δυο σερί νίκες με Τζένοα και Κάλιαρι. Αντίθετα με την Ίντερ, η Αταλάντα μετρά επτά ισοπαλίες, τις περισσότερες στο πρωτάθλημα μετά την Πίζα.

