Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο!

Στις 19:15, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο στο πλαίσιο πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup.

Sportingbet: ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο με PriceBoosts!

Βήμα… τίτλου!

Να βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού του τίτλου θέλει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μπιλμπάο στην PAOK Sports Arena. Αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, ενώ θα ακολουθήσει και η ρεβάνς στην Ισπανία. Τροπαιούχος θα αναδειχθεί αυτός που θα έχει καλύτερo goal average στα δύο παιχνίδια, οπότε οι διαφορές παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορεί να είναι αυτές που θα αναδείξουν το νικητή.

Η ομάδα του Μπούτσκου για να φτάσει στον μεγάλο τελικό χρειάστηκε να βγάλει εκτός την Μούρθια, έχοντας σε τρομερό βράδυ στον επαναληπτικό τους Ταϊρί, Ομορούγι και Μουρ. Από την άλλη, η Μπιλμπάο δεν βρήκε αντίσταση απέναντι στην Σομπατέλι. Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, ο Χουγκάζ δεν υπολογίζεται για τους Θεσσαλονικείς, ενώ ζήτημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον έμπειρο γκαρντ Χίλιαρντ για τους Βάσκους.

Sportingbet: Αμέτρητα Ειδικά στο Europe Cup!

Η ρεβάνς και η «παράδοση»

Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από τις περσινές «μονομαχίες» των δύο ομάδων πάλι στον τελικό του Europe Cup. Τότε, η Μπιλμπάο ήταν αυτή που κατέκτησε το τρόπαιο με συνολικό σκορ 154-149 και στις δύο αναμετρήσεις. Ένα χρόνο αργότερα, ξανά οι δυο τους καλούνται να λύσουν τις διαφορές με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει την… εκδίκηση και την 3η ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία του. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και την φετινή σεζόν αμφότερες βρέθηκαν αντιμέτωπες στη φάση των «16» της διοργάνωσης, με τους Βάσκους να μετρούν δύο νίκες (88-87 στην Θεσσαλονίκη & 95-73 στο Μπιλμπάο).

