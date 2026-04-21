Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

Στις 21:00, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό στο Telekom Center Athens για τα Play-In της EuroLeague.

Όλα για τη νίκη

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο Telekom Center Athens, όπου Παναθηναϊκός και Μονακό θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους για την κατάκτηση της 7ης θέσης στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας. Ο νικητής θα βρει στα Playoffs την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Αταμάν θέλει να εκμεταλλευτεί απόψε την έδρα της και να τελειώνει από τον πρώτο ματς την υπόθεση Playoffs, καθώς σε περίπτωση ήττας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας.

Εφόσον, ισχύσει αυτό το σενάριο και το «τριφύλλι» επικρατήσει στο δεύτερο ματς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον δρόμο για το Final Four της Αθήνας. Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, ο Τούρκος προπονητής δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών. Στον αντίποδα, δεν υπολογίζονται για τους Μονεγάσκους οι Μίροτιτς και Νέντοβιτς.

Η «παράδοση»

Αυτή θα είναι η 11η φορά που Παναθηναϊκός και Μονακό κοντράρονται στο πλαίσιο της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να έχουν το προβάδισμα, καθώς μετρούν έξι νίκες. Μάλιστα, οι τρεις απ’ αυτές είναι στην έδρα των «πρασίνων». Αντίθετα, το «τριφύλλι» έχει πανηγυρίσει τέσσερις φορές με δύο «διπλά». Τη φετινή σεζόν η ομάδα του Αταμάν ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο (92-84) και επικράτησε (107-97) στο Telekom Center Athens.

