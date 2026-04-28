Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Μονακό!

Στις 21:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ και στις 21:45, o Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Βαλένθια από την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων της φάσης των Playoffs της EuroLeague.

Φαβορί οι «ερυθρόλευκοι»

Με το δεξί έχει ως στόχο να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στα Playoffs απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα έδρας που έχουν κερδίσει στον δρόμο για το Final Four της Αθήνας, καθώς με ρεκόρ 26-12 τερμάτισαν στην κορυφή της EuroLeague για 2η συνεχομένη σεζόν. Η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Μονεγάσκους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αρκετά εσωτερικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες. Πάντως, η «παράδοση» δείχνει Μονακό στις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες (τρία «διπλά) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στόχος, το break

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί στην Roig Arena, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια με μοναδικό στόχο να… σπάσει την έδρα των «νυχτερίδων». Άπαντες στο «τριφύλλι» γνωρίζουν το δύσκολο έργο που έχουν μπροστά τους, απέναντι σε στην ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν, από την οποία ηττήθηκαν και στα δύο ματς της regular season. Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό η απουσία του Σλούκα τουλάχιστον στις δύο πρώτες αναμετρήσεις. Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη στον μηνίσκο με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε αρθροσκόπηση. Για τους γηπεδούχους μοναδική απώλεια ο Λόπεθ – Αροστέγκι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ & ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ