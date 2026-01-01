Σούπερ ποδαρικό με απίθανη απόδοση στην Interwetten!

Καλό και ευτυχισμένο 2026 με υγεία, χαμόγελα και πολλά, πολλά ταμεία. Λίγες ώρες μετά την είσοδο του νέου έτους, μάλιστα, ο ελληνικός αθλητισμός κάνει ποδαρικό με το ντέρμπι των ντέρμπι, την μονομαχία των Αιώνιων, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού (Παρασκευή 02/01, 21:15) .

Στο Telekom Center της Αθήνας, όπου τον Μάιο θα διεξαχθεί το Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας (22-24 Μαΐου), οι Πράσινοι και οι Ερυθρόλευκοι θα αναζητήσουν μια νίκη που δεν δίνει μόνο γόητρο, αλλά και επιπλέον ώθηση στην προσπάθειά τους να πλασαριστούν όσο το δυνατόν ψηλότερα στην βαθμολογία της κανονικής περιόδου, γιατί όχι και στην κορυφή αυτής.

Η Interwetten.gr… καρφώνει ανάποδα με απόδοση 17.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με έξι επιλογές (εκ του 202…6) από την αναμέτρηση των ομάδων των Εργκίν Αταμάν και Γιώργου Μπαρτζώκα, δύο εκ των φαβορί για το στέμμα των πρωταθλητών Ευρώπης (και) την φετινή σεζόν.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 168,5 πόντοι συνολικά, να πετύχει ο Κέντρικ Νακ 18+ πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ πάνω από 15,5 πόντους, να μοιράσει ο Κώστας Σλούκας πάνω από 5,5 ασίστ, να πετύχει πάνω από 2,5 τρίποντα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και να μαζέψει ο Κένεντ Φαρίντ πάνω από 5,5 ριμπάουντ.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους, βεβαίως, έχει και πλούσιο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, στο οποίο ξεχωρίζει ο τελικός του ελληνικού Σούπερ Καπ, 18 χρόνια μετά, μεταξύ του νταμπλούχου Ολυμπιακού και του φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ, το απόγευμα του Σαββάτου (03/01, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εκτός ελληνικών συνόρων, ουκ ολίγες συναρπαστικές αναμετρήσεις μας βάζουν για τα καλά σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τις γιορτές και το… φαγοπότι, με το σκωτσέζικο «Old Firm Derby» μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς (03/01, 14:30), το ντέρμπι της Βαρκελώνης ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα (03/01, 22:00), την μονομαχία Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (Κυριακή 04/01, 18:30) και το παρθενικό ντέρμπι του Παρισιού μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Παρί FC (04/01, 21:45) να έχουν την τιμητική τους.

Πέραν των τεσσάρων ντέρμπι, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μονακό – Λιόν (03/01, 18:00), Αταλάντα – Ρόμα (03/01, 21:45), Λάτσιο – Νάπολι (04/01, 13:30), Απόλλων Λεμεσού – Πάφος (04/01, 19:00), Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (04/01, 22:00), αλλά και τα πρώτα ματς για την φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με το Νότιος Αφρική – Καμερούν (04/01, 21:00) σε πρώτο πλάνο.

