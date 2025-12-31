Πρωτοχρονιά στο γήπεδο με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (01/01)

To 2026 αρχίζει με γεμάτο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα στην Premier League για την 19η αγωνιστική.

Στο «Selhurst Park» η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τη Φούλαμ (19:30), με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους 26 βαθμούς και να ψάχνουν το «τρίποντο» για να κοιτάξουν προς τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Οι δυο τους είχαν αντίθετα αποτελέσματα στην Boxing Day καθώς η Πάλας του Όλιβερ Γκλάσνερ ηττήθηκε από την Τότεναμ (0-1) ενώ η ομάδα του Μάρκο Σίλβα νίκησε εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ (0-1).

Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ 1:2.20 X:3.35 2:3.40

Στο «Anfield» η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Λιντς (19:30) με τους «κόκκινους» να στοχεύουν να συνεχίσουν το σερί τους.

Χάρη στο 2-1 επί της Γουλβς η ομάδα του Άρνε Σλοτ πήρε τρίτο σερί «τρίποντο» και επέστρεψε στην 4άδα (32 βαθμοί), ενώ τα «παγόνια» πήγαν στους 20 βαθμούς μετά το 1-1 με τη Σάντερλαντ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου οι δύο ομάδες μας είχαν χαρίσει ένα πλούσιο ματς στην έδρα της Λιντς που έληξε ισόπαλο 3-3.

Λίβερπουλ – Λιντς 1:1.53 X:4.30 2:6.00

Στο «GTech Community Stadium» η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ (22:00) με τις δύο ομάδες να είναι ανάμεσα σε αυτές που… στριμώχνονται στη μέση της κατάταξης.

Οι «σφήκες» του Κιθ Άντριους μετά το 4-1 επί της Μπόρνμουθ ανέβηκαν στους 26 βαθμούς, ενώ οι Λονδρέζοι του Τόμας Φρανκ επανήλθαν στα «τρίποντα» με το 0-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, ανεβαίνοντας στους 25 βαθμούς, θέλοντας να επαναλάβουν το 2-0 του Δεκεμβρίου.

Μπρέντφορντ – Τότεναμ 1:2.30 X:3.55 2:3.00

Στο Στάδιο του Φωτός δοκιμάζεται η Μάντσεστερ Σίτι και το σερί της κόντρα στη Σάντερλαντ (22:00).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με το γκολ του Τσέρκι στο 83’ πήρε τη νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (1-2) κι έφτασε αισίως τις έξι συνεχόμενες νίκες και τους 40 βαθμούς, παραμένοντας σε απόσταση βολής από την κορυφή (-2).

Ένα από τα έξι «τρίποντα» ήταν το 3-0 επί της Σάντερλαντ στο Μάντσεστερ, με την ομάδα του Ρεζίς Λε Μπρι να προέρχεται από το 1-1 με τη Λιντς, πηγαίνοντας στους 28 βαθμούς.

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 1:7.20 X:4.70 2:1.43

