ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Πρωτοχρονιά στο γήπεδο με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (01/01)

Man City players celebrate the second City goal 2-1 at the Nottingham Forest v Manchester City EPL match, at The City Ground, Nottingham, Notts., on 27th December, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUK

To 2026 αρχίζει με γεμάτο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα στην Premier League για την 19η αγωνιστική.

Στο «Selhurst Park» η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τη Φούλαμ (19:30), με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους 26 βαθμούς και να ψάχνουν το «τρίποντο» για να κοιτάξουν προς τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Οι δυο τους είχαν αντίθετα αποτελέσματα στην Boxing Day καθώς η Πάλας του Όλιβερ Γκλάσνερ ηττήθηκε από την Τότεναμ (0-1) ενώ η ομάδα του Μάρκο Σίλβα νίκησε εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ (0-1).

Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ 1:2.20 X:3.35 2:3.40

Στο «Anfield» η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Λιντς (19:30) με τους «κόκκινους» να στοχεύουν να συνεχίσουν το σερί τους.

Χάρη στο 2-1 επί της Γουλβς η ομάδα του Άρνε Σλοτ πήρε τρίτο σερί «τρίποντο» και επέστρεψε στην 4άδα (32 βαθμοί), ενώ τα «παγόνια» πήγαν στους 20 βαθμούς μετά το 1-1 με τη Σάντερλαντ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου οι δύο ομάδες μας είχαν χαρίσει ένα πλούσιο ματς στην έδρα της Λιντς που έληξε ισόπαλο 3-3.

Λίβερπουλ – Λιντς 1:1.53 X:4.30 2:6.00

Στο «GTech Community Stadium» η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ (22:00) με τις δύο ομάδες να είναι ανάμεσα σε αυτές που… στριμώχνονται στη μέση της κατάταξης.

Οι «σφήκες» του Κιθ Άντριους μετά το 4-1 επί της Μπόρνμουθ ανέβηκαν στους 26 βαθμούς, ενώ οι Λονδρέζοι του Τόμας Φρανκ επανήλθαν στα «τρίποντα» με το 0-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, ανεβαίνοντας στους 25 βαθμούς, θέλοντας να επαναλάβουν το 2-0 του Δεκεμβρίου.

Μπρέντφορντ – Τότεναμ 1:2.30 X:3.55 2:3.00

Στο Στάδιο του Φωτός δοκιμάζεται η Μάντσεστερ Σίτι και το σερί της κόντρα στη Σάντερλαντ (22:00).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με το γκολ του Τσέρκι στο 83’ πήρε τη νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (1-2) κι έφτασε αισίως τις έξι συνεχόμενες νίκες και τους 40 βαθμούς, παραμένοντας σε απόσταση βολής από την κορυφή (-2).

Ένα από τα έξι «τρίποντα» ήταν το 3-0 επί της Σάντερλαντ στο Μάντσεστερ, με την ομάδα του Ρεζίς Λε Μπρι να προέρχεται από το 1-1 με τη Λιντς, πηγαίνοντας στους 28 βαθμούς.

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 1:7.20 X:4.70 2:1.43

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Premier League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα