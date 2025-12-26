Πρεμιερλιγκάτες συγκρούσεις με τις κορυφαίες αποδόσεις και προσφορές* από τη winmasters

Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω εορτών, το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Φυσικά, για άλλη μια φορά η Πρέμιερ Λιγκ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με φοβερές αναμετρήσεις να σας κρατήσουν συντροφιά όλο αυτό το απόγευμα Σαββάτου.

Λίγο περισσότερο από τις άλλες, ξεχωρίζει εκείνη της Τσέλσι με την Άστον Βίλα, οι οποίες αναμένεται να «κονταροχτυπηθούν» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κυνηγώντας το τρίποντο.

Οι «μπλε» έφυγαν με 2-2 από την έδρα της Νιούκαστλ και έμειναν στο -10 από την κορυφή. Στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος που έδωσαν, έχουν πανηγυρίσει μόλις μία νίκη.

Από την άλλη, οι «βίλανς» διανύουν μία «παραδεισένια» περίοδο. Όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί ο Ουνάι Έμερι, οι επτά σερί νίκες στην Πρέμιερ και το -3 από την κορυφή, τοποθετούν την ομάδα του σε τροχιά διεκδίκησης.

Πάντως, οι αποδόσεις είναι με το μέρος των Λονδρέζων. Ο άσος προσφέρεται στο 1.82, ενώ το διπλό στο υψηλό 4.20. Εκεί κοντά και η ισοπαλία σε τιμή τετραπλασιασμού (4.05).

Την τιμητική τους έχουν και οι αγορέ των τερμάτων. Το Over 2,5 πληρώνει 1.70, την ίδια ώρα που το Under 2,5 διπλασιάζει (2.19). Παρόμοιες οι τιμές και στα Goal/Goal – No/Goal που τα συναντάμε στο 1.65 και 2.22 αντίστοιχα.

Δεν υπήρχε περίπτωση να λείψουν ούτε από εδώ τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Στο πολύ τίμιο 2.73 θα βρείτε την επιλογή νίκη Τσέλσι και Over 1,5 κάρτες Τσέλσι. Αν πάλι έχετε διάθεση για ρίσκο, στο 8.50 προσφέρεται το 2-1 ακριβές σκορ.

