Ποδαρικό στο 2026 με σούπερ αποδόσεις από τη winmasters στο ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague!

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος εκκίνησης του 2026 στη Euroleague. Το μεγάλο ελληνικό ντέρμπι έρχεται να μας συντροφεύσει το βράδυ της Παρασκευής σε μία σούπερ αναμέτρηση.

Στις 21:15 στο «ΟΑΚΑ», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν τη μάχη τους στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου. Και η winmasters ξέρει πώς να απογειώνει το παιχνίδι σου!

Προτού περάσουμε στις αποδόσεις, να αναφέρουμε ότι οι «πράσινοι», πριν την έναρξη της αγωνιστικής, ήταν στην τρίτη θέση με 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» (που μετρούν πέντες διαδοχικές νίκες στη Euroleague στην έδρα του Παναθηναϊκού) στην έβδομη θέση με 10-7 και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τον πρώτο λόγο στη winmasters τον έχει ξεκάθαρα το «τριφύλλι». Συγκεκριμένα, ο άσος τοποθετείται στο 1.58, με το διπλό των Πειραιωτών να ανέρχεται στο 2.54.

Φυσικά, τα χάντικαπ σε τέτοιες αναμετρήσεις έχουν την τιμητική τους. Και στη winmasters, υπάρχει απόλυτη ισορροπία στο -3,5 του Παναθηναϊκού και το +3,5 του Ολυμπιακού, αμφότερα στο 1.90.

Επίσης, η ποιότητα των παικτών του Εργκίν Αταμάν και του Γιώργου Μπαρτζώκα ανεβάζουν μοιραία το line των πόντων στο 165, με το Over να τιμάται στο 1.87 και το Under στο 1.92.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

