Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 18 νίκες και 7 ήττες στις 25 συναντήσεις τους με το «τριφύλλι» στην Ευρωλίγκα.

Στην πιο πρόσφατη μονομαχία τους, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21 Φεβρουαρίου 2026, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τους Πειραιώτες και πήρε το τρόπαιο. Σε τρία ματς ανάμεσά τους αυτήν τη σεζόν ο Ολυμπιακός μετράει δύο νίκες και ο Παναθηναϊκός μία.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 18-10 στην Ευρωλίγκα και στην έδρα του είναι πολύ δυνατός. Ωστόσο, στην προηγούμενη αγωνιστική του θεσμού έχασε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις Κάουνας έπειτα από διπλή παράταση. Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να δείξει τις αρετές του και τη δύναμή του και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός καλείται να βρει λύσεις στα προβλήματά του, μιας και δεν έχει στο μάξιμουμ παίκτες όπως οι Τζόζεφ (γκαρντ), Βεζένκοφ (φόργουορντ) και Μιλουτίνοφ (σέντερ).

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει ρεκόρ 16-13 και προέρχεται από τρεις απανωτές ήττες στην Ευρωλίγκα. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και ενώ έμοιαζε να έχει πάρει τα πάνω του, ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί εντός έδρας. Σε εκείνο το ματς παρουσιάστηκαν και πάλι τα σημαντικά κενά του στην άμυνα. To στοίχημα για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν είναι να παρουσιαστούν προσηλωμένοι κaι έτοιμοι για την πρόκληση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο φουλ τον γκαρντ Κέντρικ Ναν. Από την άλλη, ποντάρει στα πολλά που μπορεί να του δώσει ο Χέιζ-Ντέιβις.

