Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 18 νίκες και 7 ήττες στις 25 συναντήσεις τους με το «τριφύλλι» στην Ευρωλίγκα.

Στην πιο πρόσφατη μονομαχία τους, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21 Φεβρουαρίου 2026, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τους Πειραιώτες και πήρε το τρόπαιο. Σε τρία ματς ανάμεσά τους αυτήν τη σεζόν ο Ολυμπιακός μετράει δύο νίκες και ο Παναθηναϊκός μία.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 18-10 στην Ευρωλίγκα και στην έδρα του είναι πολύ δυνατός. Ωστόσο, στην προηγούμενη αγωνιστική του θεσμού έχασε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις Κάουνας έπειτα από διπλή παράταση. Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να δείξει τις αρετές του και τη δύναμή του και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός καλείται να βρει λύσεις στα προβλήματά του, μιας και δεν έχει στο μάξιμουμ παίκτες όπως οι Τζόζεφ (γκαρντ), Βεζένκοφ (φόργουορντ) και Μιλουτίνοφ (σέντερ).

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει ρεκόρ 16-13 και προέρχεται από τρεις απανωτές ήττες στην Ευρωλίγκα. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και ενώ έμοιαζε να έχει πάρει τα πάνω του, ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί εντός έδρας. Σε εκείνο το ματς παρουσιάστηκαν και πάλι τα σημαντικά κενά του στην άμυνα. To στοίχημα για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν είναι να παρουσιαστούν προσηλωμένοι κaι έτοιμοι για την πρόκληση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο φουλ τον γκαρντ Κέντρικ Ναν. Από την άλλη, ποντάρει στα πολλά που μπορεί να του δώσει ο Χέιζ-Ντέιβις.

Στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός οι αποδόσεις έδιναν αρχικά το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους για να πάρουν τη νίκη, όμως πλέον οι τιμές έχουν αντιστραφεί. Συγκεκριμένα, ο άσος των γηπεδούχων (με παράταση) προσφέρεται στο 2.11** και το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1.76. Παράλληλα, το Over 167,5 συνολικοί πόντοι βρίσκεται στο 1.83** και το αντίστοιχο Under εμφανίζεται στο 1.97** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στην κατηγορία Νικητής Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για την ώρα. Δίνεται στο 4.00** για να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 4.50**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», ο συνδυασμός νίκη Παναθηναϊκού και συνολικοί πόντοι Over 169.5 ανεβαίνει στο 3.85** από 3.52, ενώ το combo Ολυμπιακός χάντικαπ -2 πόντοι και Over 168.5 πόντοι στο ματς εκτοξεύεται στο 5.05** από 4.57 με την Ενίσχυση της Απόδοσης.

Ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το ματς, όμως, θα προκύψουν και μοναδικές ευκαιρίες πονταρίσματος στο live. Χρησιμοποιώντας το Auto Cash Out, μπορείς να κλειδώσεις από νωρίς τα κέρδη σου. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που θα βρεις στην πλατφόρμα της Betsson και το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

