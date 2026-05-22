Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Η μάχη για τον τελικό με 0% γκανιότα και… ερυθρόλευκο Bet Builder

Η Αθήνα ντύνεται στα ερυθρόλευκα και ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ακόμα ένα Final Four κουβαλώντας την ανάγκη που επιτάσσει αυτή η διαδρομή να ολοκληρωθεί με την κορυφή. Πέντε συνεχόμενα Final Four δεν είναι απλώς συνέπεια. Είναι η απόδειξη πως οι Πειραιώτες παραμένουν η πιο σταθερή δύναμη της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και τώρα, μπροστά σε χιλιάδες δικούς του φίλους στο ΟΑΚΑ, ο στόχος είναι αποκλειστικά η κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου της ιστορίας τους.

Η Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βέβαια, έρχεται ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και ξεκάθαρα ως η πιο σκληροτράχηλη ομάδα της διοργάνωσης. Οι Τούρκοι ξέρουν να χαμηλώνουν ρυθμό, να βάζουν δυνατές επαφές στο παιχνίδι και να μετατρέπουν κάθε κατοχή σε μάχη. Όμως απέναντί τους βρίσκουν έναν Ολυμπιακό που φέτος μοιάζει πιο ώριμος και πλήρης από τις προηγούμενες φορές.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε… πάνω από τη Μονακό στα playoffs με μπάσκετ κυριαρχικό. Κυκλοφορία, ένταση, άμυνα και επιθετική πολυφωνία. Και πάνω απ’ όλα προσωπικότητα. Οι “Ερυθρόλευκοι” ξέρουν πια πώς να διαχειρίζονται τέτοιες βραδιές και διαθέτουν παίκτες που δεν φοβούνται την πίεση.

Ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός τέτοιου ημιτελικού είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος βρήκε ρυθμό ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε και στα playoffs έδειξε πόσο πολύ το θέλει. Με προσωπικές φάσεις, μεγάλα σουτ και εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, ο Φουρνιέ δίνει στον Ολυμπιακό αυτό που ίσως του έλειπε σε προηγούμενα Final Four, κάτι που φάνηκε και στην περσινή διοργάνωση, όταν πάλεψε σχεδόν μόνος του στον χαμένο ημιτελικό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Ολυμπιακός + Φουρνιέ Over 12.5 πόντοι + Γουόκαπ Over 5.5 ασίστ

Δίπλα του, ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει ο απόλυτος “στρατιώτης” του Μπαρτζώκα. Πίεση πάνω στην μπάλα, έλεγχος στο τέμπο, σωστές αποφάσεις και δημιουργία. Σε παιχνίδια τέτοιας έντασης, ο Ολυμπιακός ακουμπά πάνω του για να κρατήσει καθαρό μυαλό και σωστή κυκλοφορία απέναντι στην aggressive άμυνα της Φενέρ.

Το ματς δύσκολα θα ανοίξει πολύ. Η Φενέρ θα προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι στη δύναμη και στις μεγάλες κατοχές. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός έχει μάθει να επιβιώνει. Και όταν βρίσκει ρυθμό μέσα από την άμυνα και τον κόσμο του, μετατρέπεται σε ομάδα που δύσκολα σταματιέται.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Final Four της EuroLeague, όλα τα ειδικά παικτών και τις αποδόσεις στο Στοίχημα με Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ