Ντέρμπι «Αιωνίων» στη Euroleague με 0% Γκανιότα και «Ενισχυμένους» Ναν και Σλούκα

Η regular season της EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής. Οι Ερυθρόλευκοι με ρεκόρ με 18-10 βρίσκονται στην 3η θέση και παραμένουν μέσα στη μάχη για την πρώτη τετράδα, η οποία εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η ατμόσφαιρα ωστόσο, δεν είναι και η καλύτερη στο λιμάνι μετά από δυο απανωτές ήττες σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε πρόσφατα το Κύπελλο στον τελικό της Κρήτης από τον Παναθηναϊκό, ενώ σαν να μην έφτανε αυτό ακολούθησε και η οδυνηρή ήττα στο Κάουνας από τη Ζάλγκιρις σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε μετά από δυο παρατάσεις.



Την ίδια ώρα ο Μπαρτζώκας μετράει τρανταχτές απουσίες ενόψει του ντέρμπι αιωνίων, καθώς ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας, Σάσα Βεζένκοφ, μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ, θα απουσιάσουν, ενώ αμφίβολος θεωρείται και ο Μόντε Μόρις. Από την απέναντι πλευρά ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη να διατηρηθεί εντός της ζώνης των play-in μετά από τρεις απανωτές ήττες στη διοργάνωση που τον έχουν ρίξει στην 9η θέση με ρεκόρ 16-13.



Το Τριφύλλι ωστόσο, ποντάρει στον νικηφόρο τελικού Κυπέλλου στην Κρήτη, όπου λύγισε τον Ολυμπιακό με 79-68 και θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες με την πρώτη του επικράτηση στο ΣΕΦ από τον Οκτώβριο του 2024. Το νεότερο απόκτημα των Πρασίνων, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αναδείχθηκε MVP στο πρώτο του ντέρμπι αιωνίων, όμως δεν είναι ο μοναδικός που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ενδεικτικά ο Κέντρικ Ναν των 16,6 πόντων ανά μέσο όρο σε αγώνες κόντρα στον Ολυμπιακό μπορεί να παίξει καταλυτικό παράγοντα, όπως και ο Κώστας Σλούκας που σκοράρει με τη σειρά του κατά μέσο όρο 13 πόντους απέναντι στην πρώην του ομάδα.



Μπασκόνια – Παρί στην Ισπανία στη «μάχη» των τελευταίων θέσεων. Οι Βάσκοι βουλιάζουν με ρεκόρ 9-20 στη Euroleague και μοιραία έχουν υποχωρήσει στην 18η θέση της συνολικής κατάταξης, πάνω μόνο από Παρτιζάν και Βιλερμπάν. Εδώ κι ένα μήνα διανύουν ένα τραγικό διάστημα στην Ευρώπη με τέσσερις απανωτές ήττες, απόρροια της ανύπαρκτης άμυνας.



Οι «κατοστάρες» εις βάρος τους άλλωστε πάνε… σύννεφο με τρεις στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο, Μονακό και Βαλένθια, ενώ η Μπαρτσελόνα με τη σειρά της πλησίασε τους 100 πόντους αλλά τελικά σταμάτησε στους 97. Αντιθέτως, η Παρί προέρχεται από τρομερή εμφάνιση και νίκη με 104-99 επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, τον οποίο «εκτέλεσε» με σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα. Ήταν η δεύτερη σερί σε επίπεδο Euroleague για τους Παριζιάνους που ενίσχυσαν το ρεκόρ τους σε 10-18 και βρίσκονται στην 16η θέση.

Η Μπάγερν καλπάζει προς μια ακόμα «σαλατιέρα» μετά την επικράτηση στο Klassiker. Σε ένα χορταστικό ντέρμπι οι Βαυαροί κατάφεραν να επιβληθούν με 3-2 επί της Ντόρτμουντ και να αυξήσουν τη μεταξύ τους διαφορά στους 11 βαθμούς, απόσταση που μοιάζει οριακά αδύνατον να καλυφθεί. Προερχόμενη από ένα σερί πέντε νικών σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί χρειάζεται ακόμα 20 βαθμούς ώστε να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θέλει να συλλέξει τους πρώτους τρεις απέναντι στη Γκλάντμπαχ, η οποία μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει κάνει μεγάλες εκπλήξεις με θύμα τη Μπάγερν, αλλά φέτος δεν είναι η χρονιά της. Με μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια στη Bundesliga έχει περιοριστεί στην 12η θέση, με μόλις τρεις βαθμούς να την χωρίζουν από την επικίνδυνη ζώνη.



