Ντερμπάρα κορυφής στο Φάληρο, αποδοσάρες στη winmasters!

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ιδανικό κλείσιμο στο Σαββατοκύριακο από το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μιλάμε, άλλωστε, για ένα ντέρμπι μεταξύ δύο εκ των τριών συγκατοίκων στην κορυφή της Superleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ούτως ή άλλως τη νίκη πάρα πολύ, αλλά ψάχνουν και κάτι σαν… εκδίκηση, αφού φέτος έχουν ήδη ηττηθεί δις από τους Θεσσαλονικείς. Παίζουν και μέσα στο «σπίτι» τους και βάσει αποδόσεων έχουν τον πρώτο λόγο για το τρίποντο.

Τη νίκη τους τη συναντάμε στο 1.88, με το διπλό του ΠΑΟΚ στο 4.50 και την ισοπαλία στο 3.45. Μόνο αδιάφορα δεν περνάνε τα Over/Under προγνωστικά επίσης. Με το line στο 2, το προβάδισμα το έχει Over με 1,73, αντί του 2.09 για το Under.

Φυσικά, πάντως, δεν μπορούμε να μιλάμε για ντέρμπι, αν δεν μιλήσουμε και για πιο ιδιαίτερες επιλογές. Για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα, στο 6.15 βρίσκουμε το combo για νίκη του Ολυμπιακού με G/G και σκόρερ τον Ελ Κααμπί, ενώ τον συνδυασμό Over 9,5 κόρνερ και Over 5,5 κάρτες στο 4.85. Ελκυστική επιλογή και το anytime τέρμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, στο 5.00.

