ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ντερμπάρα κορυφής στο Φάληρο, αποδοσάρες στη winmasters!

Ντερμπάρα κορυφής στο Φάληρο, αποδοσάρες στη winmasters!

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ιδανικό κλείσιμο στο Σαββατοκύριακο από το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μιλάμε, άλλωστε, για ένα ντέρμπι μεταξύ δύο εκ των τριών συγκατοίκων στην κορυφή της Superleague.

Και από τέτοιο συναπάντημα δεν θα μπορούσε να λείψει η winmasters, πιστή στο ραντεβού της με τις κορυφαίες αποδόσεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ούτως ή άλλως τη νίκη πάρα πολύ, αλλά ψάχνουν και κάτι σαν… εκδίκηση, αφού φέτος έχουν ήδη ηττηθεί δις από τους Θεσσαλονικείς. Παίζουν και μέσα στο «σπίτι» τους και βάσει αποδόσεων έχουν τον πρώτο λόγο για το τρίποντο.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Τη νίκη τους τη συναντάμε στο 1.88, με το διπλό του ΠΑΟΚ στο 4.50 και την ισοπαλία στο 3.45. Μόνο αδιάφορα δεν περνάνε τα Over/Under προγνωστικά επίσης. Με το line στο 2, το προβάδισμα το έχει Over με 1,73, αντί του 2.09 για το Under.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο. 

Φυσικά, πάντως, δεν μπορούμε να μιλάμε για ντέρμπι, αν δεν μιλήσουμε και για πιο ιδιαίτερες επιλογές. Για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα, στο 6.15 βρίσκουμε το combo για νίκη του Ολυμπιακού με G/G και σκόρερ τον Ελ Κααμπί, ενώ τον συνδυασμό Over 9,5 κόρνερ και Over 5,5 κάρτες στο 4.85. Ελκυστική επιλογή και το anytime τέρμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, στο 5.00.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 700 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code MADMARCH.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα