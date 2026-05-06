Με 0% γκανιότα ο Παναθηναϊκός πάει «Ενισχυμένος» για το 3-0 με τη Βαλένθια και το Final-4

Ο Ολυμπιακός το έκανε χθες. Ο Παναθηναϊκός πάει για το 3-0 απόψε. Και μαζί με αυτό, για κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα στην EuroLeague: να βρεθεί στο Final-4από την 7η θέση της κανονικής περιόδου.

Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβει κανείς τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής σε αυτή τη σειρά οι Πράσινοι. Δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, απέναντι στη δεύτερη της κανονικής διάρκειας, και δύο break. Και το έκαναν βρίσκοντας λύση σε κάθε πρόβλημα. Όταν έπρεπε να παίξουν ξύλο σε χαμηλό σκορ. Όταν έπρεπε να παίξουν διαγωνισμό κρίσιμων τριπόντων σε 100άρες.

Και το έκανε χωρίς τον ηγέτη του. Χωρίς τον Σλούκα που κανονικά θα έπρεπε να οργανώνει, να ηρεμεί και να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Αυτό κάνει το 2-0 ακόμα πιο βαρύ. Γιατί δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει βάθος, χαρακτήρα και τις μεγάλες προσωπικότητες που μπορούν να βγουν μπροστά.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν από αυτά που θα μείνουν στην ιστορία της διοργάνωσης. 107-105 στην παράταση, σε ένα ματς, το οποίο υπήρχαν στιγμές που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να το ελέγχει, άλλες που φαινόταν να το χάνει. Αλλά ποτέ δεν έφυγε από το παιχνίδι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Ερνανγκόμεθ Over 5.5 ριμπάουντ / Λεσόρ Over 6.5 ριμπάουντ / Τόμπσον Over 4.5 πόντοι

Αυτό που ξεχώρισε για την ομάδα του Αταμάν ήταν η προσαρμογή. Όταν το παιχνίδι πήγε χαμηλά, ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα, έσβησε τον ρυθμό της Βαλένθια. Όταν άνοιξε, όταν το ματς έγινε γρήγορο και πήγε σε υψηλό σκορ, δεν πανικοβλήθηκε. Βρήκε μεγάλα σουτ, πήρε κατοχές και έμεινε όρθιος. Και στο τέλος ήρθε η φάση που παίζει ξανά και ξανά σε λούπα. Η μπάλα στον Χέιζ-Ντέιβις, λίγα δευτερόλεπτα στο ρολόι και ένα σουτ από αυτά που δεν τα σχεδιάζεις.

Τώρα όλα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ. Με το 2-0 δικό του και τον κόσμο έτοιμο να ετοιμάζεται να κάνει καμίνι το γήπεδο. Η Βαλένθια παίζει ουσιαστικά για τη ζωή της στη σειρά. Μόνο που οι Νυχτερίδες έχουν δείξει ότι έχουν σπουδαία ομάδα και ότι δεν πρόκειται να παρατήσουν τίποτα.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το τελειώσει από απόψε. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Αρκεί να μείνει συγκεντρωμένος και να διαβάσει ξανά το παιχνίδι σωστά.

