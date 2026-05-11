Μάχες για τη πρόκριση στους τελικούς των περιφερειών με ειδικά στοιχήματα!

Τα Playoffs του NBA προχωρούν και σιγά-σιγά κλείνουν οι θέσεις για τους τελικούς των περιφερειών, την ώρα που άλλες σειρές βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Στον πρώτο γύρο είχαμε συναρπαστικές αναμετρήσεις και μόλις μία «σκούπα», το 4-0 των Thunder με τους Suns.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια της Δύσης, οι Spurs προχώρησαν μετά το 4-1 επί των Blazers, ενώ έξι παιχνίδια χρειάστηκαν Lakers και Timberwolves για να πετάξουν εκτός συνέχειας Rockets και Nuggets (με μειονέκτημα) αντίστοιχα.

Αντίστοιχα στην Ανατολή υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο σασπένς, με τρεις σειρές να πηγαίνουν σε Game 7 (Pistons-Magic 4-3, Cavaliers-Raptors 4-3, Celtics-76ers 3-4).

Στον δεύτερο γύρο οι σειρές είναι σε εξέλιξη, πλην των Knicks που «καθάρισαν» με «σκούπα» τους 76ers (4-0) και βρίσκονται ήδη στους ανατολικούς τελικούς, αφού στο Game 4 διέλυσαν την αντίπαλό τους με 114-144 και με συνολικά διαφορά +89 στα τέσσερα ματς.

Ο αντίπαλος της ομάδας της Νέας Υόρκης θα προκύψει ανάμεσα σε Cavs και Pistons, με την ομάδα του Ντιτρόιτ να χάνει το Game 3 (116-109) αλλά να παραμένει μπροστά με 2-1.

Το τέταρτο ματς της σειράς, ξανά στο Κλίβελαντ (03:00) είναι η ευκαιρία των Pistons να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης και των Cavaliers να ισοφαρίσουν και να παρατείνουν την αγωνία.

CLE Καβαλίερς – DET Πίστονς 1(-3.5):1.87 2(+3.5):1.93

Κοντά στην πρόκριση στους τελικούς της Δύσης βρίσκονται οι Thunder χάρη στο 3-0 επί των Lakers (108-131 στο Game 3 στο Λος Άντζελες), με το τέταρτο παιχνίδι στο «Staples Center» (05:30) να είναι δίχως αύριο για την παρέα του ΛεΜπρόν.

LA Λέικερς – OCK Θάντερ 1(+11.5):1.84 2(-11.5)

Εξαιρετικά ανατρεπτική είναι η σειρά ανάμεσα σε Spurs και Timberwolves που βρίσκεται στο 2-2, με ένα «διπλό» για κάθε ομάδα.

Αρχικά ήταν οι Wolves με το 102-104 στο Σαν Αντόνιο, με την παρέα του Γουενμπαγιάμα να απαντά στο Game 3 (108-115). Το 114-109 υπέρ των «λύκων» διαμόρφωσε το 2-2 και το Game 5 στο Σαν Αντόνιο (03:00) θα αποφασίσει ποια ομάδα θα κάνει το 3-2 για να αγγίξει το εισιτήριο των δυτικών τελικών.

SA Σπερς – MIN Τίμπεργουλβς 1(-10.5):1.96 2(+10.5):1.84

