Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι με 0% γκανιότα και «Ενίσχυση» στην παράδοση των Citizens από την Elabet

Σερί ήταν και πάει! Το «τρένο» της Μάντσεστερ Σίτι των εννέα διαδοχικών νικών έκανε «στάση» στο «Στάδιο του Φωτός» που στέκει ακόμα απόρθητο στη φετινή σεζόν της Premier League. Το 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ της κόστισε σημαντικούς βαθμούς στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, το οποίο μπήκε στη νέα χρονιά με το αριστερό κι επέτρεψε στην Άρσεναλ να διευρύνει τη διαφορά.

Με τα περιθώρια να στενεύουν ακόμα περισσότεροι οι «Citizens» θα κληθούν να πάρουν μια νίκη – δήλωση στο «Έτιχαντ» απέναντι στην Τσέλσι, η οποία βρίσκεται στα όρια κατάρρευσης. Η εντός ισοπαλία απέναντι στη Μπόρνμουθ πυροδότησε δραστικές εξελίξεις στο μπλε στρατόπεδο, με τον Έντσο Μαρέσκα να πληρώνει το μάρμαρο για την αγωνιστική καθίζηση και των τελευταίων εβδομάδων και να αποχωρεί από τον πάγκο.

Η Τσέλσι εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Στο «Έτιχαντ» θα κληθεί να ξορκίσει τον κακό της δαίμονα κάτω από αβάσταχτες συνθήκες. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις τους άλλωστε η Σίτι παραμένει αήττητη με απολογισμό οκτώ νικών, με την τελευταία νίκη των Λονδρέζων να χάνεται πίσω στον τελικό του Champions League το 2021!

Πάνω που η Λίβερπουλ έδειχνε να βρίσκει ξανά τον καλό της εαυτό, η Λιντς πήγε στο «Ανφιλντ» για να της υπενθυμίσει πως έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Αν και οι παίκτες του Σλοτ μοιάζουν να έχουν σουλουπώσει την άμυνά τους, παρουσιάζονται πιο συμπαγείς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και η βελτιωμένη ανασταλτική συμπεριφορά τους βοήθησε να ανέβουν ξανά στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ακόμα κι αν η επίθεση δεν πετάει τις φωτιές του παρελθόντος.

Από την πλευρά της η Φούλαμ βάδισε σε παρόμοια μοίρα μέσα στον Δεκέμβριο. Το νικηφόρο σερί των τριών αγωνιστικών διακόπηκε στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και δεν επέτρεψε στους «Cottagers» να ξεφύγουν από το δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Την ίδια ώρα πάντως η ομάδα του Λονδίνου έχει αποτύχει παταγωδώς στα τεστ απέναντι στους «μεγάλους» της Αγγλίας, μετρώντας μόνο ήττες από Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ.

Με φόρα από το Supercoppa Italia προέρχεται η Νάπολι, η οποία κατάφερε να γεμίσει το ντεμπόζιτο με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας στη Serie A. Σε ένα σημείο όπου έδειχνε να χάνει τα πατήματά της, η κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό απέναντι στην Μπολόνια επανέφερε το σύνολο του Αντόνιο Κόντε στον ίσιο δρόμο και του επέτρεψε να γυρίσει στην Ιταλία με αέρα ανανέωσης.

Την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα το καλό… τρίτωσε για τους Παρτενοπέι με νίκη 2-0 επί της Κρεμονέζε που τους κράτησε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, χάρη σε μια σπουδαία εμφάνιση του Ράσμους Χόιλουντ που με τρία γκολ σε ισάριθμους αγώνες δείχνει να βρίσκει τον κατάλληλο ρυθμό στα μέσα της σεζόν.

Το έργο της ωστόσο στη Ρώμη αναμένεται αρκετά πιο δύσκολο. Η ποιότητα του αντιπάλου άλλωστε είναι σε άλλο επίπεδο, ακόμα κι αν η Λάτσιο δεν βρίσκεται και στο καλύτερο φεγγάρι. Με τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία ματς, οι Λατσιάλι έχουν μείνει πίσω στο κυνήγι της Ευρώπης με διαδοχικές απώλειες και αναζητούν ακόμα τον καλό τους εαυτό.

