«Καυτό» ντέρμπι αιωνίων με… καυτές αποδόσεις από τη winmasters!

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ΣΕΦ! Αυτό θα συμβεί το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 30η στροφή της Euroleague.

Κάθε ντέρμπι αιωνίων έχει τεράστια σημασία, αλλά αυτό το ραντεβού λόγω μομέντουμ και… διπλής ανάγκης για επιστροφή στις νίκες είναι ακόμη πιο κρίσιμο. Και φυσικά η winmasters θα δώσει το «παρών», προσφέροντας τις κορυφαίες αποδόσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται!

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός έδειξε τα… δόντια του στους «ερυθρόλευκους» θριαμβεύοντας στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και θα μπει στο ντέρμπι ως φαβορί, σύμφωνα με τις αποδόσεις της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας.

Στο 1.80 συναντάμε τη νίκη των «πρασίνων», ενώ αυτή του Ολυμπιακού στο 2.04. Από εκεί και πέρα αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και στην αγορά Over/Under όσον αφορά στους πόντους. Με το line στο 167,5 το Over προσφέρεται στο 1.88 και το Under στο 1.91.

Όπως και να έχει, σε τέτοια ντέρμπι πάντα έχουν… άλλη χάρη τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Μιλάμε για επιλογές που δεδομένα κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Για παράδειγμα, τα Over 20,5 εύστοχα δίποντα του Ολυμπιακού προσφέρονται κοντά στον διπλασιασμό, στο 1.99, και τα Over 9,5 εύστοχα τρίποντα του Παναθηναϊκού στο 2.07. Το combo για Over 83,5 πόντους Ολυμπιακό αλλά νίκη Παναθηναϊκού το βρίσκουμε στο 6.30 και το ενδεχόμενο παράτασης στο ελκυστικό 12.00

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

