Φινάλε αγωνιστικής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (28/12)

Vangelis Pavlidis seen celebrating after scoring goal during Liga Portugal game between SL Benfica and Famalicao FC Luis Loureiro/Ball Raw Images Lisbon Estadio Da Luz Portugal Copyright: xLuisxLoureirox luisloureiro_benfica_famalicao_2526-4

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με εορταστικούς ρυθμούς με τα τελευταία και άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια για το 2025.

Στην Premier League η καθιερωμένη Boxing Day έχει μεταξύ άλλων το μίνι ντέρμπι του Λονδίνου, ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Τότεναμ στο «Selhurst Park» (18:30), με αμφότερους να θέλουν να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «αετοί» του Όλιβερ Γκλάσνερ έχουν μείνει κολλημένοι στους 26 βαθμούς μετά τις δύο πρόσφατες ήττες από τη Μάντσεστερ Σίτι (0-3) και τη Λιντς (4-1), ενώ τα «σπιρούνια» του Τόμας Φρανκ επίσης αναζητούν διέξοδο, καθώς έχουν μείνει στους 22 βαθμούς και την 14η θέση με δύο σερί ήττες από Νότιγχαμ Φόρεστ (3-0) και Λίβερπουλ (1-2).

Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 1:2.15 X:3.35 2:3.55

Στη Serie A η 17η αγωνιστική περιλαμβάνει το ντέρμπι της Λομβαρδίας, με την Αταλάντα να φιλοξενεί την Ίντερ στο Μπέργκαμο (21:45).

Οι γηπεδούχοι του Ραφαέλε Παλαντίνο έχουν 22 βαθμούς στους οποίους ανέβηκαν με τα δύο «τρίποντα» απέναντι σε Κάλιαρι (2-1) και Τζένοα (0-1), την ώρα που οι «νερατζούρι» εκμεταλλευόμενοι το δικό τους 3/3 με Πίζα (0-2), Κόμο (4-0) και Τζένοα (1-2) σε συνδυασμό με τα στραβοπατήματα των υπόλοιπων διεκδικητών, ανέβηκαν στην κορυφή με 33 βαθμούς.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου παράλληλα θέλει να διαφυλάξει και το μεγάλο αήττητο 15 αγώνων που έχει στις αναμετρήσεις τους.

Αταλάντα – Ίντερ 1:3.55 X:3.55 2:2.05

Η πορτογαλική Primeira Liga συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική και η Μπράγκα υποδέχεται την Μπενφίκα (20:00).

Οι γηπεδούχοι του Κάρλος Βίσενς έχουν 25 βαθμούς μετά την ήττα από την Εστορίλ, ενώ οι Λουζιτανοί του Ζοσέ Μουρίνιο έχουν 35 βαθμούς, προερχόμενοι από το 0-1 επί της Φαμαλικάο όπου το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης δίνοντας το «τρίποντο» στην ομάδα του.

Μπράγκα – Μπενφίκα 1:3.45 X:3.35 2:2.15

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

