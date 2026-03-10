ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Έπαθλο* ανταμοιβής με την φάση των 16 του Champions League!

Η δράση επιστρέφει δυναμικά στο UEFA Champions League με σπουδαίες αναμετρήσεις που υπόσχονται ένταση, θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις. Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται στη «μάχη» με στόχο το προβάδισμα και την πρόκριση, σε βραδιές όπου κάθε φάση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παράλληλα, σε περιμένει ένα νέο Mission που ανταμείβει τη δράση σου με έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. Επιπλέον, το παιχνίδι Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα θα προσφερθεί και με Bet Builder Boost 25%, που δίνει πριμ στα πιθανά κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο στα παιχνίδια του Champions League!*

Οι αποψινές αναμετρήσεις αναμένονται γεμάτες ρυθμό, μεγάλες φάσεις και δυνατές μονομαχίες. Τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τις ομάδες τους στη νίκη, προσφέροντας ένα ποδοσφαιρικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Από την Αγγλία και τα μεγάλα ντέρμπι μέχρι τη Νορβηγία και τις παγωμένες έδρες του Βορρά, η δράση κορυφώνεται και εσυ μπορείς να ζήσεις τη δράση ακόμη πιο έντονα, συμμετέχοντας στο Mission και διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής.

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 500* Δώρα* από τη Stoiximan!

Συμμετέχεις με τις αγορές που προτιμάς, δημιουργείς τα δελτία σου και διεκδικείς το στοιχηματικό έπαθλο*.
Super ενισχυμένη στο Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και τελικό αποτέλεσμα Μπαρτσελόνα στο 4.25 από 3.40. Με το Bet Builder Boost μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου Bet Builder δελτίο και, αν οι επιλογές σου επιβεβαιωθούν, να απολαύσεις πριμ 25% στα κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο στα παιχνίδια του Champions League!*

Τα δώρα* μπορούν να προσφέρουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε κάθε νέο μέλος που θέλει να ζήσει την εμπειρία του Στοιχήματος ή του Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

