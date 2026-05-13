bwin: Βαλένθια – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Τελικός… πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό απόψε (22:00) στη Roig Arena, με τους «πράσινους» να ψάχνουν το τρίτο τους «διπλό» στη σειρά των Playoffs της EuroLeague, κόντρα στην Βαλένθια. Στο 2-2 η σειρά, ο νικητής περνά στο Final Four της Αθήνας.

Το ζευγάρι των break

Παναθηναϊκός και Βαλένθια «τρέχουν» τη σειρά των Playoffs της EuroLeague με συνεχόμενα break. Μετά τα δύο του «τριφυλλιού» στη Roig Arena, ακολούθησαν ισάριθμα των «νυχτερίδων» στο Telekom Center Athens και πλέον οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2.

Απόψε οι δύο ομάδες θα παίξουν τελικό… πρόκρισης στο 5ο και τελευταίο ματς των Playoffs της EuroLeague, για να γίνει γνωστό ποια από τις δύο θ’ αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα! Μοναδική απουσία του Παναθηναϊκού, ο αρχηγός του Κώστας Σλούκας. Δεν υπολογίζονται για την ισπανική ομάδα οι Πουέρτο και Λόπεζ – Αροστέγκι. Έτοιμος ο Κι.

Οι αριθμοί του αγώνα

Αν βγάλουμε από την εξίσωση το Game 1, που το σκορ έμεινε χαμηλά (67-68), οι δύο ομάδες οδηγούνται σε αρκετά υψηλό σκοράρισμα. Με 87,0 πόντους μέσο όρο σκοράρει στη σειρά ο Παναθηναϊκός, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται στους 88,0! «Εκτόξευση» για τον Ζαν Μοντέρο στα παιχνίδια με το «τριφύλλι», με τον 23χρονο γκαρντ των Ισπανών να ανεβαίνει από τους 14,4 πόντους μέσο όρο (που είχε στην κανονική περίοδο) στους 20,2!

Στο Game 4 η καλύτερη του εμφάνιση με 29 πόντους (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα). Παράλληλα εμφανίζεται εκπληκτικός και στη δημιουργία με 6,5, ασίστ, την ώρα που βοηθά και στον τομέα των ριμπάουντ με 4,0! Με «οδηγό» τον Κέντρικ Ναν πορεύεται στο σκοράρισμα και την post-season, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού», «γράφει» στα Playoffs 18,0 πόντους (72% δίποντο, 44% τρίποντο), όμως μετρά 3,2 λάθη για 2,2 ασίστ.

