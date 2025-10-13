bwin: Ολυμπιακός – Εφές με 0% Γκανιότα*! (14/10)

Την 3ην νίκη της σεζόν στη EuroLeague θα ψάξει απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κόντρα στην Εφές. Ο αγώνας παίζει στην bwin με 0% Γκανιότα, Ενισχυμένες Αποδόσεις και Build A Bet*!



Με… αέρα από το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες που είχε (Φαλ, ΜακΚίσικ και Έβανς) και προέκυψαν (Γουόκαπ, Φουρνιέ). Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν… ψυχολογία και τώρα θέλουν να φτάσουν το ρεκόρ τους στο 3-1, στην δεύτερη «διπλή» αγωνιστική της σεζόν στη EuroLeague! Εξαιρετικά εκκίνησε τη σεζόν ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αποτελεί και πάλι το πρώτο σκόρερ των Πειραιωτών (20,7 πόντους μ.ο.), έχοντας σκοράρει 20 ή περισσότερους πόντους στα δύο από τα τρία ματς της χρονιάς! Σεζόν double-double κινείται ο Σέρβος σέντερ. Συγκεκριμένα ο «Μίλου» με 11,7 πόντους και 11,3 ριμπάουντ εμφανίζεται κυριαρχικός κάτω από τις ρακέτες! Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σημειώσει 25 ή περισσότερους πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, τιμάται στο 2.80.

Ψάχνει νίκη… οξυγόνο

Σε μεταβατικό στάδιο εμφανίζεται η Εφές, τουλάχιστον στην εκκίνηση της χρονιάς. Δύο ήττες και μία νίκη για την τουρκική ομάδα. Η μία μάλιστα, εντός με 81-87 από την Χαποέλ Τελ Αβίβ. Κορυφαίος παίκτης για το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο Ερτσάν Οσμάνι, ο οποίος «γράφει» κατά μέσο όρο: 16,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 17,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τέσσερις σερί ήττες για την Εφές στο ΣΕΦ και σε αναμέτρηση της κανονικής περιόδου. Στο 1.85 στην bwin, η Ενισχυμένη Απόδοση ο Ολυμπιακός να κερδίσει το 1ο ημίχρονο και το ματς.



