ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Ολυμπιακός – Εφές με 0% Γκανιότα*! (14/10)

Την 3ην νίκη της σεζόν στη EuroLeague θα ψάξει απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κόντρα στην Εφές. Ο αγώνας παίζει στην bwin με 0% Γκανιότα, Ενισχυμένες Αποδόσεις και Build A Bet*!

bwin: Ολυμπιακός – Εφές με Build A Bet*!

Με… αέρα από το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες που είχε (Φαλ, ΜακΚίσικ και Έβανς) και προέκυψαν (Γουόκαπ, Φουρνιέ). Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν… ψυχολογία και τώρα θέλουν να φτάσουν το ρεκόρ τους στο 3-1, στην δεύτερη «διπλή» αγωνιστική της σεζόν στη EuroLeague! Εξαιρετικά εκκίνησε τη σεζόν ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αποτελεί και πάλι το πρώτο σκόρερ των Πειραιωτών (20,7 πόντους μ.ο.), έχοντας σκοράρει 20 ή περισσότερους πόντους στα δύο από τα τρία ματς της χρονιάς! Σεζόν double-double κινείται ο Σέρβος σέντερ. Συγκεκριμένα ο «Μίλου» με 11,7 πόντους και 11,3 ριμπάουντ εμφανίζεται κυριαρχικός κάτω από τις ρακέτες! Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σημειώσει 25 ή περισσότερους πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, τιμάται στο 2.80.

bwin: Ολυμπιακός – Εφές με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ψάχνει νίκη… οξυγόνο

Σε μεταβατικό στάδιο εμφανίζεται η Εφές, τουλάχιστον στην εκκίνηση της χρονιάς. Δύο ήττες και μία νίκη για την τουρκική ομάδα. Η μία μάλιστα, εντός με 81-87 από την Χαποέλ Τελ Αβίβ. Κορυφαίος παίκτης για το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο Ερτσάν Οσμάνι, ο οποίος «γράφει» κατά μέσο όρο: 16,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 17,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τέσσερις σερί ήττες για την Εφές στο ΣΕΦ και σε αναμέτρηση της κανονικής περιόδου. Στο 1.85 στην bwin, η Ενισχυμένη Απόδοση ο Ολυμπιακός να κερδίσει το 1ο ημίχρονο και το ματς.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΦΕΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα