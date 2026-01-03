bwin: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι με 0% Γκανιότα*! (04/01)

Στις 19:30, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι έρχονται αντιμέτωπες στο “Etihad” για την 20η αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα, η Ρεάλ φιλοξενεί την Μπέτις στη Μαδρίτη.

Στο… κυνήγι της κορυφής

Με στόχο το «τρίποντο» που θα την κρατήσει σε κοντινή απόσταση από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και την Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Τσέλσι στο “Etihad”. Οι «πολίτες» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι το μεγάλο φαβορί της αποψινής αναμέτρησης απέναντι στους «μπλε» που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Ο Χάαλαντ αναμένεται να είναι η… αιχμή του δόρατος σε ακόμα ένα ματς για την ομάδα του Γκουαρδιόλα, ενώ από την άλλη, Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο πρέπει να πιάσουν μέγιστη απόδοση για να φύγει η Τσέλσι με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Μάντσεστερ. Αυτή θα είναι η 29η αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Premier League, με τους «πολίτες» να μετρούν 12 νίκες, 13 φορές έχουν φύγει με το «διπλό» οι Λονδρέζοι, ενώ τρεις αγώνες έληξαν ισόπαλοι.

«Μονόδρομος» η νίκη

Να ξεκινήσει με το… δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις το 2026 θέλει η Ρεάλ, η οποία υποδέχεται την Μπέτις στην Μαδρίτη για την 19η αγωνιστική της LaLiga. Οι Μαδριλένοι μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν λίγο στις αρχές του προηγούμενου μήνα με αρκετές απώλειες βαθμών, ωστόσο, έκλεισαν δυναμικά το 2025 και με την ίδια φόρα θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά. Σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει να βρίσκεται και η Μπέτις, καθώς παραμένει αήττητη από τις 6 Δεκεμβρίου, όταν γνώρισε την ήττα με 5-3 εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα. Σαφώς η «παράδοση» είναι με την «βασίλισσα», η οποία μετρά 41 νίκες σε 59 ματς που υποδέχθηκε την Μπέτις, με τους Ανδαλουσιανούς να έχουν πανηγυρίσει 7 φορές το «διπλό», ενώ 11 ματς έληξαν ισόπαλα.

