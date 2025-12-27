bwin: 0% Γκανιότα* στο Αταλάντα – Ίντερ! (28/12)

Τη νίκη που θα την διατηρήσει μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A θέλει απόψε (21:45) η Ίντερ στην έδρα της Αταλάντα.

Φινάλε με «διπλό» και πρωτιά

Μία ακόμα νίκη για ν’ αποχαιρετήσει το 2025 ως μόνη και πρώτη θέλει απόψε η Ίντερ στην έδρα της επικίνδυνης Αταλάντα. Οι «νερατζούρι» μαζί με την Ρόμα, αποτελούν τις μοναδικές ομάδες του ιταλικού πρωταθλήματος, που δεν έχουν έρθει ισόπαλες, έχοντας μόνο νίκες (11) και ήττες (4). Παράλληλα καταγράφουν την κορυφαία επιθετική επίδοση με 34 γκολ ενεργητικό, συγκαταλέγονται στις ομάδες με την καλύτερη άμυνα (14 παθητικό) και φυσικά διαθέτουν την κορυφαία επίδοση στον συντελεστή τερμάτων με +20.

Νίκη… restart

Μακριά όχι μόνο από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League, αλλά και από την εξάδα βρίσκεται η Αταλάντα. Οι Μπεργκαμάσκι ψάχνουν νίκη… restart, μιας και η ποιότητα τους σαν ομάδα είναι σαφώς δεδομένη. Άλλωστε στο Champions League είναι στην 5η θέση με 13 βαθμούς και μόλις μία ήττα σε έξι αγώνες! Σε ανοδική τροχιά η Αταλάντα, μιας και από την 12η αγωνιστική και την 14η θέση ανέβηκε πλέον στις 9η και θέλει να συνεχίσει την αντεπίθεση της. Οκτώ ματς χωρίς νίκη είχαν οι γηπεδούχοι μέχρι να επικρατήσουν με 2-0 της Φιορεντίνα (30/11). Έπειτα έχουν μία ήττα και δύο «τρίποντα» με Κάλιαρι (2-1) και Τζένοα (0-1). Κι η Ίντερ δεν έχει καμία ισοπαλία, δεν ισχύει το ίδιο για την Αταλάντα που με 7 καταγράφει τις περισσότερες μετά την Πίζα!

