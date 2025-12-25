bwin: 0% Γκανιότα* & στο Μπολόνια – Ολυμπιακός! (26/12)

Να χτίσει νέο σερί επιτυχιών, «πατώντας» στο μομέντουμ της νίκης επί της Βιλερμπάν θέλει ο Ολυμπιακός, απόψε στην έδρα της Μπολόνια.

Νέο σερί

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Εμίλια – Ρομάνια με στόχο να πάρει το δικό του δώρο Χριστουγέννων. Το «διπλό» που θα του δώσει την ευκαιρία να χτίσει νέο σερί νικών. Άλλωστε οι «ερυθρόλευκοι», έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες, επανήλθαν στις νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν (107-84). Νέα μεγάλη εμφάνιση από τον Σάσα Βεζένκοφ (17π., 5 ριμπ.) και τον Ντόρσεϊ (22π., 6 ασ.), ενώ ο Εβάν Φουρνιέ φάνηκε να βρίσκει ρυθμό (22π., 2/3 τριπ.). Στην αποστολή των Πειραιωτών για πρώτη φορά στη EuroLeague και ο Μόντε Μόρις, που έκανε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» την Κυριακή στο πρωτάθλημα και κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Ψάχνει την «μεγάλη» νίκη

Η Μπολόνια με ρεκόρ 8-9 δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να χτυπήσει είσοδο στα play-ins ή playoffs της φετινής EuroLeague. Όμως η ιταλική ομάδα ψάχνει μία «μεγάλη» νίκη, για να πάρει ψυχολογία. Στην «διπλή» αγωνιστική πέρασε με 68-86 από την έδρα της Παρτιζάν, όμως ηττήθηκε με 90-89 από τον Ερυθρό Αστέρα. Στο γήπεδο της κέρδισε τον Παναθηναϊκό την 6η αγωνιστική, ωστόσο στην άλλη ομάδα από την πρώτη τετράδα (Χαποέλ), που αντιμετώπισε στο ηττήθηκε. Ο Καρσέν Έντουαρντς αποτελεί την κινητήριο δύναμη του συνόλου του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ο Αμερικάνος γκαρντ σκοράρει 17,9 πόντους μέσο όρο, μοιράζει 1,8 ασίστ και μαζεύει 2,5 ριμπάουντ.

