Boxing Day με 0% γκανιότα στο Λονδίνο και σούπερ «Ενισχυμένη» Premier League

Αυτή τη φορά οι πιστοί στις παραδόσεις Άγγλοι έκαναν ένα μικρό «φάουλ» στην ιστορία τους. Η Boxing Day, η ημέρα δηλαδή που ανοίγουν τα δώρα τους και παίζουν ποδόσφαιρο, αντί να συμβεί την επόμενη των Χριστουγέννων (σ.σ.: μόνο ένα ματς), μεταφέρθηκε για το ΣΚ. Ακόμα κι έτσι όμως, εμείς τους ευγνωμονούμε, επειδή είναι εδώ, σταθερά, να μας δώσουν μία μικρή αγωνιστική ικανοποίηση.

Η Τσέλσι ξεκίνησε τη σεζόν με υψηλές βλέψεις, ακόμα και για κορυφή, όμως τον Δεκέμβριο έχειπετάξει μπόλικους βαθμούς. Ο Έντσο Μαρέσκα πρόσφατα ξέσπασε και μίλησε για την πιο δύσκολη περίοδο από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία των Μπλε, οι οποίοι ωστόσο διατηρούνται ακόμα σε τροχιά τετράδας. Στο Λονδίνο θα υποδεχτούν μια ομάδα που διαγράφει μια αντίθετη πορεία τους τελευταίους μήνες.

Απόδοση στο 3.80: Νίκη της Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα μετά τη νίκη της επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τις 10 διαδοχικές σε όλες τις διοργανώσεις, μια απόδοση που αποτελεί μοναδική και κορυφαία σε ολόκληρη την ιστορία της, αλλά τα όνειρα δεν σταματούν εκεί. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, όλες έχουν υποκλιθεί τη φετινή σεζόν απέναντι στους εντυπωσιακούς Villans, που θέλουν να προσθέσουν και την Τσέλσι στη λίστα των… θυμάτων

Απόδοση στο 2.90: Νίκη Άρσεναλ – Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες – Over 2,5 γκολ

Οι τελευταίες νίκες της Άρσεναλ έχουν έρθει στην κόψη του ξυραφιού. Σε αυτό το στάδιο της σεζόν ωστόσο αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα τρίποντα. Αφού λοιπόν πέρασε τα Χριστούγεννα στην κορυφή θέλει να παραμείνει στη θέση της και την Πρωτοχρονιά. Οι «Gunners» έχουν τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα στους τέσσερις τελευταίους αγώνες, παραμένουν πρωτοπόροι αν και Έβερτον και Γουλβς της έβγαλαν το… λάδι.

Η Μπράιτον από την άλλη δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αγνοει τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League. Το αλέγκρο κι επιθετικό παιχνίδι της συχνά έχει γυρίσει… μπούμερανγκ και την έχει πληγώσει βαθμολογικά, απέναντι σε ομάδες που στήνονται στο χορτάρι με λιγότερη αφέλεια. Συνηθίζουν οι «Γλάροι» ωστόσο, να δίνουν το πρόσταγμα του ρυθμού απέναντι σε ομάδες που αρέσκονται σε πιο χαμηλό τέμπο, όπως η Άρσεναλ.

Απόδοση στο 3.80: Νίκη Λίβερπουλ με δυο γκολ διαφορά

Η εκκίνηση της φετινής σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα άστατη για την πρωταθλήτρια που δεν θυμίζει σε πολλά την ομάδα που πέρσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας. Τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα η κατάσταση επιδεινώθηκε με εσωτερικά προβλήματα που κορυφώθηκαν με την έκρηξη του Μοχάμεντ Σαλάχ. Έκτοτε όμως έχουν γίνει προσπάθειες εντός των Reds ώστε η ρότα να αλλάξει. Οι τρεις σερί νίκες απέναντι σε σοβαρούς αντιπάλους όπως οι Ίντερ, Μπράιτον και Τότεναμ προσέφεραν μια περίοδο ηρεμίας στη Λίβερπουλ.

Στον αντίποδα, η Γουλβς παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και μήνες στον πάτο της Premier League. Οι διαδοχικές ήττες έχουν εκτοξευτεί πλέον στις 11 για τους αποκαρδιωτικούς Λύκους που έχουν θέσει ακλόνητη υποψηφιότητα για υποβιβασμό μέχρι το τέλος της σεζόν. Το τελευταίο δίμηνο πάντως – εξαιρώντας τη συντριβή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1 – η Γουλβς παλεύει, δεν χάνει με μεγάλα σκορ, αν και το μοτίβο δείχνει πως δύσκολα θα μπορέσει να κοντράρει τους Reds.

