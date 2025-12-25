Boxing Day η ορθόδοξη με σούπερ προσφορές* στη winmasters!

Boxing Day και Πρέμιερ Λιγκ πηγαίνουν πακέτο όπως γνωρίζετε. Πρόκειται για μια μέρα που οι Άγγλοι φίλαθλοι έχουν απολαύσει κατά το παρελθόν πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Αυτή τη φορά το πρόγραμμα τούς τα χάλασε, αφού υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι πρώτης κατηγορίας.

Μπορεί να τις χωρίζουν αρκετές θέσεις στην κατάταξη – 7η η Γιουνάιτεντ και 11η η Νιούκαστλ – όμως, ουσιαστικά απέχουν μόλις ένα τρίποντο. Ως εκ τούτου και οι αποδόσεις δεν τείνουν προς κάποια από τις δυο. Ελαφρύ προβάδισμα έχει ο άσος στο 2.58, ενώ το διπλό πληρώνει 2.67. Τέλος, στο 3.70 βρίσκουμε την τιμή της ισοπαλίας.

Μπορεί η φιλοξενούμενη να μην εντυπωσιάζει με τις επιθετικές της επιδόσεις (22 γκολ), ωστόσο η γηπεδούχος το κάνει. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έχει 31 τέρματα, αλλά ακόμα χωλαίνει στα μετόπισθεν, με 28 γκολ παθητικό.

Όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν τις αποδόσεις στις αγορές των γκολ. Κάπως έτσι, στη winmasters θα βρείτε το Over 2,5 στο 1.64 και το Under 2,5 στο 2.30. Η ψαλίδα μεγαλώνει αναφορικά με τα Goal/Goal και No/Goal στο 1.52 και 2.50 αντίστοιχα.

Για Boxing Day μιλάμε, προφανώς και δεν θα σας αφήναμε δίχως μερικά ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα από την αναμέτρηση. Για αρχή, συναντάμε το Goal/Goal + Over 1,5 πρώτο ημίχρονο στο αρκετά ελκυστικό 2.77. Για τους πιο τολμηρούς, η επιλογή να σκοράρουν τόσο ο Νίκ Βολτεμάντε όσο και ο Ματέους Κούνια προσφέρεται στο υψηλό 6.90.

