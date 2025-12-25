Boxing Day η ορθόδοξη με σούπερ προσφορές* στη winmasters!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Boxing Day και Πρέμιερ Λιγκ πηγαίνουν πακέτο όπως γνωρίζετε. Πρόκειται για μια μέρα που οι Άγγλοι φίλαθλοι έχουν απολαύσει κατά το παρελθόν πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Αυτή τη φορά το πρόγραμμα τούς τα χάλασε, αφού υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι πρώτης κατηγορίας.

Θα μας πείτε, βέβαια, υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να παρακολουθήσει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ; Όχι φυσικά! «Κόκκινοι διάβολοι» και «καρακάξες» συγκρούονται με στόχο την αναρρίχησή τους στη βαθμολογία και τα ευρωπαϊκά spots. Και όπως πάντα, η winmasters είναι παρούσα στα μεγάλα ματς, με τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις και ασύλληπτα δώρα*.  

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες του Boxing Day με το Odds Bombs* της winmasters!

Μπορεί να τις χωρίζουν αρκετές θέσεις στην κατάταξη – 7η η Γιουνάιτεντ και 11η η Νιούκαστλ – όμως, ουσιαστικά απέχουν μόλις ένα τρίποντο. Ως εκ τούτου και οι αποδόσεις δεν τείνουν προς κάποια από τις δυο. Ελαφρύ προβάδισμα έχει ο άσος στο 2.58, ενώ το διπλό πληρώνει 2.67. Τέλος, στο 3.70 βρίσκουμε την τιμή της ισοπαλίας.

Μπορεί η φιλοξενούμενη να μην εντυπωσιάζει με τις επιθετικές της επιδόσεις (22 γκολ), ωστόσο η γηπεδούχος το κάνει. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έχει 31 τέρματα, αλλά ακόμα χωλαίνει στα μετόπισθεν, με 28 γκολ παθητικό.

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν τις αποδόσεις στις αγορές των γκολ. Κάπως έτσι, στη winmasters θα βρείτε το Over 2,5 στο 1.64 και το Under 2,5 στο 2.30. Η ψαλίδα μεγαλώνει αναφορικά με τα Goal/Goal και No/Goal στο 1.52 και 2.50 αντίστοιχα.

Για Boxing Day μιλάμε, προφανώς και δεν θα σας αφήναμε δίχως μερικά ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα από την αναμέτρηση. Για αρχή, συναντάμε το Goal/Goal + Over 1,5 πρώτο ημίχρονο στο αρκετά ελκυστικό 2.77. Για τους πιο τολμηρούς, η επιλογή να σκοράρουν τόσο ο Νίκ Βολτεμάντε όσο και ο Ματέους Κούνια προσφέρεται στο υψηλό 6.90.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

